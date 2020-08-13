السلطان: تقديم الأعذار الطبية في كنترولي العلمي والأدبي

وطن النهار

أصدر الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان نشرة عامة إلى مديري عموم المناطق التعليمية ومدير إدارة التعليم الديني بشأن الأعذار الطبية للطلاب والطالبات، وذكر أنه نظرًا لما تقتضيه مصلحة العمل يرجي العلم والإيعاز لجهة الاختصاص لديكم بأن تقديم الأعذار الطبية لطلبة الصف الثاني عشر الثانوي سيكون خلال الفترة من يوم الأحد المقبل 16 اغسطس وحتى الأربعاء الموافق 19 اغسطس 2020.

وبين السلطان أن تقديم طلبات الأعذار سيكون في الكنترول المختص للقسم العلمي في مدرسة ابن رشد بمنطقة الفيحاء، وكنترول القسم الأدبي والديني في مدرسة صقر الشبيب بمنطقة القادسية.

في سياق آخر، أكدت الإدارة العامة لمنطقة الفروانية التعليمية بتعقيم المدارس قبل بدء دوام المعلمين وتجهيز وتنظيف الأقسام العلمية تمهيدًا لاستقبال المعلمين للعام الدراسي المستكمل 2019/2020، وتم عقد دورات تدريبية للمعلمين والطلبة لتدريبهم على مهارات استخدام برنامج Microsoft Teams في التعلم عن بعد.

وتابعت المنطقة بمناقشة تجارب المدارس في اكتشاف التطبيقات والبرامج التي تدعم تطبيق (تيمز) وتعين عملية التعلم عن بعد وإعداد مقاطع فيديو تعليمية وتوجيهية للمعلمين والمتعلمين للاستخدام الأمثل للبرنامج، ومتابعة الصيانة في المدارس والتأكد من صلاحية أجهزة التكييف في الأقسام العلمية والقاعات المستخدمة في التعلم عن بعد.

وبينت المنطقة أن العدد الإجمالي لمدارس المرحلة الثانوية للصف الثاني عشر بلغت 29 مدرسة، وبلغ العدد الإجمالي لطلبة الصف الثاني عشر 4607 طلاب وطالبات وطالبة منها 2178 طالباً من القسم الأدبي و2429 طالباً من القسم العلمي.

