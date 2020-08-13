سمو نائب الأمير استقبل الغانم ومبارك الدعيج

أول النهار

استقبل سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

كما استقبل سمو نائب الأمير ولي العهد رئيس مجلس الإدارة المدير العام لوكالة الانباء الكويتية «كونا» الشيخ مبارك الدعيج.

وبعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا عبر فيها سموه عن خالص تهاني صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وتهنئة سموه بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية بيلاروسيا لفترة رئاسية جديدة متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الطيبة بين البلدين المزيد من التطور والنماء.كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

