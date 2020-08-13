إعلاميون وأكاديميون: نواجه تحديات جديدة يجب تجاوزها

أول النهار

في ثاني جلسات ملتقى قادة الإعلام العربي السابع اقيمت جلسة، تحت عنوان «أزمات الإعلام العربي.. وسبل تجاوزها» عبر الموقع الالكتروني الإعلامي العربي عن بٌعد، برعاية أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ويواصل الملتقى فعالياته حتى اليوم الخميس.

شارك في جلسة امس عدد من كبار الإعلاميين والأكاديميين وملاك الوسائل الإعلامية والكتاب والصحافيين والمهتمين بالشأن الإعلامي، وعلى رأسهم؛ سامي النصف وزير الإعلام الأسبق، ومؤنس المردي رئيس تحرير جريدة البلاد بالبحرين، وخالد المالك رئيس تحرير جريدة الجزيرة بالسعودية، وحاتم الطائي رئيس تحرير جريدة الرؤية بعمان، والإعلامي عمرو عبدالحميد مدير قناة ten من مصر، والإعلامية اللبنانية د. منى العبدالله، وأدار الجلسة د. نورة عبدالله الأكاديمية والإعلامية من الكويت أكدوا وجود تحديات جدية تفرض على وسائل الإعلام مطالبين بتجاوزها.

في البداية ركز سامي النصف وزير الإعلام الأسبق في كلمته على دور الإعلام بالوطن العربي، مشيراً إلى وجود تحديات كبيرة للإعلام في الدول العربية ومنها على سبيل المثال؛ دولاً مثل تركيا وإيران تسوق للشباب على أن الولاء لهم أفضل من الولاء للأوطان. وعن دول وزراء الإعلام في مواجهة التحديات أكد النصف على أن اليوم لوزراء الإعلام دور محدود لأن الإعلام خرج عن السيطرة وأصبح دور وزارات الاعلام العربية أن يقوموا بعدة أمور بداية من التدريب والتأهيل للإعلاميين وعليهم إسقاط الجدار الفاصل بين التربية والأخلاق والإعلام الاجتماعي.

وأوصى النصف بأنه يجب إدخال التربية الإعلامية في قضايا التعليم، قائلًا: «على وزارات التعليم تحول الإعلاميين من ناس هواة الى إعلاميين محترفين لأن الإعلام غير المهني يستطيع أن يفجر الأوطان ويتسبب في موت مئات الآلاف وتدمير الملايين». وذكر النصف مشكلة التمويل في المؤسسات الإعلامية وأكد أنها قضية حقيقية على مستوى العالم موجهاً إلى بعض الإشكالات التي يختص بها الإعلام العربي، وهي: أولاً الإعلام لا يخلق الحدث وهو يعكس الثقافات العامة في المجتمع وإذا كانت المجتمعات لا تخجل من الكذب فبالتالى الإعلام لا يخجل من الكذب بالرغم من أنها جريمة مجتمعية، الثاني: أن الإعلام حتى يجذب القارئ يجب أن يتصف بالمصداقية وهناك اشكالية مصداقية بالمجتمعات العربية.

