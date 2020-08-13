الغانم: توجيهات «تثلج الصدر» من سمو نائب الأمير سأنقلها للشعب اليوم

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ينتظر الجميع ما ينقله اليوم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن سمو نائب الامير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بعد لقائه بسموه أمس، حيث قال الغانم في تصريح له بمجلس الأمة أمس: تشرفت بلقاء سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، واستمعت إلى توجيهاته ونصائحه بشأن المشهد السياسي الحالي وسأنقل غدا اليوم الخميس للشعب ما يتعلق بتلك التوجيهات التي تثلج الصدر والتي تعكس ايمان سموه بالمؤسسات الدستورية.

وكشف الغانم عن لقاء جمعه بسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، مؤكدا أن اللقاء كان مثمرا وبناء، مشيرا الى أنه سينقل للصحافة أبرز ما جاء في اللقاء.

وكان يوم امس قد شهد تسابقا نيابيا محموما لتقديم الاستجوابات حيث أعلن رئيس مجلس الأمة تسلمه رسميا استجوابا من النائبين عودة الرويعي وخليل أبل إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي. وأضاف الغانم أنه وفقا للمادة 135 من اللائحة الداخلية تم إبلاغ سمو رئيس مجلس الوزراء والوزير بهذا الاستجواب وسيدرج في أول جلسة الثلاثاء المقبل.

وحول إمكانية دمج هذا الاستجواب مع الاستجواب الذي قدمه النائب الحميدي السبيعي قال الغانم وفقا للائحة إذا كان هناك ارتباط فيمكن أن يكون هناك قرار من المجلس بدمج الاستجوابين ولكن هذا سابق لأوانه. وذكر الغانم سأتحدث مع مقدمي الاستجوابين ومن ثم أطلعكم على أي تطور.

وكان النائبان رياض العدساني وعبدالكريم الكندري اعلنا عزمهما تقديم استجواب كل على حدة الى سمو رئيس مجلس الوزراء لم يحددا وقتيهما. حيث قال العدساني ان استجوابه سيكون من محور واحد يتعلق بالسياسة العامة ويتضمن القضايا المالية والوثيقة الاقتصادية،

فيما قال عبدالكريم الكندري ان الاستجواب يتكون من محورين الأول بشأن سوء إدارة الحكومة لملف أزمة كورونا، بينما يتعلق الثاني بالسياسة العامة لرئيس مجلس الوزراء بشأن العجز المالي واصدار مجلس الوزراء لقرار 728 بتكليف الوزارات تقديم مقترحاتها للاصلاحات المالية. مضيفا ان من يخش فعلاً على جيب المواطن يتصدى لصاحب القرار.

وكان النائب خليل عبدالله اعلن ان الاستجواب الذي قدمه بمعية زميله النائب الرويعي الى وزير التربية يتكون من خمسة محاور.

الأول يخص التراخي في تطبيق التعليم عن بعد وسوء الادارة والارتباك بين القطاعات والادارات المعنية في وزارة التربية بشأن التعليم عن بعد ومشروع منصة بوابة الكويت الالكترونية، اما المحور الثاني فبشأن الاضرار بنظام التعليم الخاص واتخاذ قرارات دون الاعتبار لمعايير الجودة، فيما المحور الثالث يتمثل في الاضرار بمستقبل الطلبة والتأخر في اعلان البعثات الدراسية.

اما المحور الرابع فكان حول مخالفة قانون الجامعات الحكومية وقانون حظر الشهادات العلمية غير المعادلة وعدم اصدار اللائحة الداخلية لكل منهما وعدم قيام الوزير بدوره في الاشراف على مؤسسات التعليم العالي، بينما المحور الخامس تمثل في منع البدون من الحصول على شهاداتهم الجامعية بعد اتمامهم جميع المتطلبات الجامعية للتخرج.

وقال ابل نتطلع الى صعود الوزير الى المنصه وان كان هناك استجواب اخر مقدم من النائب الحميدي السبيعي فللمجلس ما يراه بشأنهما.

من جهته، قال النائب الرويعي ان الوزير كان يهدف الى الوصول الى عنق الزجاجة برحيل المجلس بانقضاء المدة القانونية له ولكن للاسف ورغم ثقتنا بجهود اخواننا في وزارة التربية الا ان كل ذلك لم يستثمر وضاعت جهودهم هباء منثورا لمواجهة الازمة التي كشفت الاقنعة والضرر الذي وقع على اركان التعليم.