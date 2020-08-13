الشيتان نال «ثقة الأمة»

الأولى

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بعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة الى وزير المالية براك الشيتان عبر فيها سموه عن اشادته بما تميز به اداؤه من كفاءة خلال ردوده على محاور الاستجواب المقدم له وبالممارسة الديموقراطية الراقية من قبل اعضاء مجلس الأمة اثناء مناقشة الاستجواب خلال جلسة مجلس الأمة المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي وتهنئته على نيله ثقة اخوانه اعضاء مجلس الأمة وذلك في جلسة مجلس الأمة امس سائلا سموه المولى تعالى ان يوفق الجميع ويسدد الخطى لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته. وكان وزير المالية براك الشيتان حصل على ثقة الأمة في جلسة التصويت على طلب طرح الثقة التي عقدت امس بعد رفض 32 نائبا وامتناع 3 بينما وافق على طرح الثقة 12 نائبا.

وقال الوزير الشيتان في مداخلة له عقب نهاية التصويت: سأعمل على معالجة الاختلالات المالية واوقف الهدر عبر الدفع بكوادر وطنية قادرة على ادارة مؤسسات الدولة والتطوير والابتكار والمساهمة في تطوير المالية العامة للدولة.

واكد الشيتان ان رواتب المواطنين وحقوقهم لن تمس ما دمت وزيرا للمالية.

واعرب عن الشكر والتقدير لجميع نواب مجلس الأمة ولمن منحه الثقة التي قال عنها:لا اراها تحصينا بالنسبة لي فأنا بحكم عملي تحت المساءلة يوميا منوها الى تفهمه موقف من صوت مع طرح الثقة من الناحية الدستورية والممارسة الديموقراطية.

بدوره اكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان الجلسة شهدت اجواء ديموقراطية راقية وأديرت بحيادية. وأضاف في تصريح صحافي عقب جلسة التصويت على طرح الثقة انه تم اتباع كل الاجراءات اللائحية في الجلسة ووفقا للائحة اعطى المجلس الحديث لاثنين من المؤيدين ومنح الأولوية لمن وقع على الطلب، بالاضافة الى اثنين من المعارضين في جو ديموقراطي راق اعقبه التصويت.

وقال الغانم تم تجديد الثقة بوزير المالية وبعدها طلب الوزير الكلمة وهذا ليس في اللائحة وأعطيته الكلمة.

وردا على سؤال صحافي بشأن ما ذكره احد الخبراء الدستوريين بأن الوزير لم يعط فرصة للرد قال الغانم كل ما ارجوه هو ان يقرأ اللائحة ويفهمها ويعرف بأنها تنص على حديث اثنين من مؤيدي طلب طرح الثقة بآلية معينة واثنين من معارضي الطلب.

وأوضح انه لا يوجد شيء في جلسة طرح الثقة يلزم الرئيس بإعطاء فرصة الحديث للوزير، لافتا الى انه مع ذلك عندما طلب الوزير الفرصة اعطيت له.

واستطرد قائلا هذا جو ديموقراطي والآراء كلها تحترم سواء كانت مؤيدة او معارضة ايا كان فمن يحاسب النائب هم ناخبوه.

وأكد الغانم ان الاستجواب ادير بحيادية بشهادة كل الأطراف وأن جلسة طرح الثقة اديرت ايضاً بحيادية، مبيناً ان جلسة الثلاثاء القادم عادية وسيستكمل فيها جدول الأعمال.

وتحدث في الجلسة نائبان مؤيدان لطرح الثقة قابلهما معارضان لها حيث قال النائب مبارك الحجرف مؤيد اليوم الحق ابلج وواضح وانا اتخذ قراري بناء على ضميري ولا تحركني المصالح والحسابات التي تعمل لاغراض خاصة ومصالح مشبوهة ودون اعتبار لاي صراع سياسي داخل القاعة وخارجها وتلك الصراعات الطاحنة لا تؤثر في موقفي.

و اضاف ان الصراعات اعمت عيون النواب عن جيب المواطن الذي سيتمزق عبر الوثيقة الاقتصادية التي محركها الاساس وزير المالية فهو من يشغل الوثيقة كمن يشغل سلف السيارة ومن ثم تسير الى وجهتها.

وتساءل الحجرف هل الوثيقة المشؤومة هي من عند الوزير او من مجلس الوزراء؟ فنحن رأينا الكتاب صادرا من الوزير، وموضوع الافكار والنوايا انتهى بخروج الكتب الرسمية. وقال: اليوم يستوقفنا موضوع الشبهات الربوية والاستبدال، وسؤالي للنواب لماذا الشبهة الربوية كانت حراما على وزراء واليوم تحللونها على هذا الوزير؟ وللاسف اتضح ان هناك ازدواجية وكيلا بمكيالين بحسب الوزير.

من جهته تحدث النائب عادل الدمخي معارضا لـطرح الثقة قائلا: ان الوزير الشيتان جاء بقرارات اصلاحية، وان التحريات المالية لم تتحرك تحركا حقيقيا الا في عهده وعهد الحكومة الجديدة ونحن مع الوزير ضد الدولة العميقة ومع المواطن وضد المساس بجيبه.

بدوره تحدث النائب محمد هايف معارضا لطرح الثقة حيث اكد ان الوثيقة الاقتصادية ليست قرارات بل مجرد مقترحات ووزير المالية تعهد بعدم مس جيب المواطن وسنحاسبه ان اخلف وعده وقد نتفق على محاسبة رئيس الوزراء ان تم ذلك. مضيفا ان الحكومة ليست بهذا الغباء لتصدر قرارات واردة في الوثيقة في وقت تؤجل سداد الاقساط.

من جانبه قال النائب رياض العدساني الذي تحدث كمؤيد لطرح الثقة ان وزير المالية هو من اعد الوثيقة الاقتصادية ورفعها الى مجلس الوزراء.

واضاف ان الحديث عن الدولة العميقة وايهامنا بها هو حديث الجبناء والمتقاعسين والمتجاوزين لانهم لا يحاسبون الحكومة، متسائلا: لماذا لا تذكرون اسماء الدولة العميقة؟



الموافقون على طرح الثقة

أحمد الفضل

خالد الشطي

خليل الصالح

راكان النصف

رياض العدساني

سعود الشويعر

صالح عاشور

صفاء الهاشم

صلاح خورشيد

عمر الطبطبائي

فيصل الكندري

مبارك الحجرف

الممتنعون

مرزوق الغانم

ناصر الدوسري

عودة الرويعي