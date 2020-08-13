استجوابات.. انتخابية

الأولى

علامات استفهام كثيرة طرأت أمس مع التسابق المحموم لأعضاء مجلس الأمة في تقديم الاستجوابات حتى وصلت الى خمسة، اثنان منها لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ومثلهما لوزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي والخامس لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بخلاف الاستجواب الذي انقضى أمس بتجديد الثقة بوزير المالية براك الشيتان.وتمحورت علامات الاستفهام حول.. «علمونا شصاير؟ ووين كانوا النواب؟ وشنو هالاستجوابات اللي محد فاهم ليش وعلى شنو بهالفترة هذي بالذات».

ففيما يعيش مجلس الأمة أيامه الاخيرة من عمره وفي ظل تقاعس كثير من النواب عن القيام بأدوارهم التشريعية والرقابية طيلة السنوات الماضية، وسط استياء شعبي واسع من عدم ايجاد حلول لكثير من المشاكل التي يئن منها المواطن ويتأثر بها الوطن، لجأ عدد من النواب الى التعلق بقشة الاستجوابات متوهمين أنها ستكون قارب النجاة لهم في الرمق الاخير بعد ان عرفوا وفهموا ووصلتهم الشواهد المؤكدة ان عودتهم الى الجلوس على كرسي الامتيازات الأخضر سيكون صعب المنال بعد ان لفظهم ضمير ووعي الشعب الكويتي الحانق والغاضب واليائس منهم. وكان مشهد التسابق على الاستجوابات مثيرا للشفقة على بعض النواب وكأنهم يستجدون الشعب ان يعيدهم الى قاعة عبدالله السالم في الانتخابات المقبلة في ظل بطولة وهمية لم تظهر في وقتها الحقيقي بل ظهرت كحملة انتخابية مبكرة،

وإلا لماذا يعلن النائب عبدالكريم الكندري استجوابه لسمو رئيس الوزراء بشأن الوثيقة الاقتصادية فيما هو قد أعطى الثقة لوزير المالية المعني بالوثيقة في جلسة طرح الثقة التي عقدت امس والتي لم يجف حبر التصويت عليها بعد، وكذلك نسي الكندري انه اعلن في بداية جائحة كورونا انه سيستجوب وزير الصحة إلا انه وبقدرة قادر اعلن انه سيضم جائحة كورونا الى استجواب الرئيس، وايضا نسي الكندري انه تعهد في احدى جلسات مجلس الأمة انه سيؤيد اي استجواب يقدم وانه سيوقع على اية ورقة لطرح الثقة ولكنه تنصل عن ذلك في استجواب وزير المالية براك الشيتان.

اما النائبان عودة الرويعي وخليل عبدالله فان محاور استجوابهما لوزير التربية تكاد تكون «كوبي بيست» من الاستجواب السابق الذي قدمه النائب فيصل الكندري، الا في جزئية عدم منح الشهادات الجامعية لفئة «البدون» وهناك تعسف ضدهم، وأيضا في هذه الجزئية نسي النائب الرويعي انه قد ادلى بتصريح قال فيه ان الجهات الحكومية لا تتعسف في التعامل مع البدون وتسير في الطريق الصحيح.

خلاصة الكلام ان عددا من النواب لم يجدوا ما ينجيهم في الانتخابات البرلمانية القادمة سوى طريق الاستجوابات وهذا ما فهمه المواطن الكويتي الذي ستكون له كلمة مسموعة وشافية ووافية تجاههم.