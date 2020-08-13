إعادة الأموال المنهوبة لـ«الاحتياطي العام»

الأولى

بدأت الحكومة باتخاذ خطوات عملية وجادة من أجل استعادة جميع الأموال المنهوبة من عمليات الاحتيال وايداعها في صندوق الاحتياطي العام للدولة. وأكدت مصادر حكومية مطلعة ان هذا يأتي في اطار مساعي الحكومة لتعزيز سيولة الاحتياطي العام وضبط النفقات ومنع مواطن الهدر والقضاء على الفساد وعمليات الاحتيال من أجل المحافظة على المال العام. (طالع ص 07)

في سياق ذي صلة وفي سعي منها لتحسين أداء التصنيف الائتماني لها، لفتت المصادر الى ان الحكومة وجهت جميع الوزارات بالعمل على حشد سيولتها المتاحة لرفع الاحتياطي العام من القاع الى مستويات مقبولة، تجنباً لخفض التصنيف السيادي من قبل وكالات التصنيف الائتماني المعتمدة.

وشددت المصادر على الثوابت الحكومية في التعديلات المقترحة على الميزانية والتي تضمنت: عدم التعرض لرواتب وحقوق موظفي الدولة والمواطنين باعتبارها أولوية لا يجب المساس بها، مع العمل على مواجهة الفساد بجميع صوره من خلال تبني الجهات الرقابية بوضع خطط واستراتيجيات فعالة لمنع انتشار الفساد والحد منه من خلال التوعوية بمخاطره على السياسات التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تقوم الدولة بتطبيقها حالياً.