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بنغالي ينضم لشبكة غسل الأموال


تواصل النيابة العامة الليل بالنهار للكشف عن رؤوس الفساد في قضايا غسل الاموال في ظل الكم الهائل من القضايا المحالة لها من قبل جهاز امن الدولة ووحدة التحريات المالية في قضايا غسل الاموال التي شهدتها البلاد بعد جائحة كورونا.
وكشف مصدر لـالنهار ان النيابة العامة تمكنت من خلال التحقيقات المستمرة في قضية شبكة غسل الاموال المتهم فيها ايراني ومواطنان ولبناني وبدون من كشف اسماء متهمين اخرين سيتم ضمهم مع المتهمين بعد انتهاء التحقيق معهم حيث ان المتهمين هم مواطن ووافد بنغالي الجنسية وجار التحقيق معهما بعد ضبطهما.
واضاف المصدر ان قضية شبكة غسل الاموال متشعبة مفيدا ان التحريات تبحث عن اسماء وردت بالتحقيقات منهم من يعمل بوزارة الداخلية برتية ضابط، حيث ان لم تحسم القضية ان كان الضباط متهمين أم لا.
من جانب آخر قرر قاضي التجديد امس استمرار حبس المتهمين في قضية شبكة غسل الاموال لمدة اسبوعين وهم المتهم الرئيس ايراني الجنسية ومواطنان ولبناني وبدون.
وكانت الأجهزة الأمنية القت القبض على شبكة غسل اموال، بعد مداهمتها شاليهاً في منطقة بنيدر يقطنه المتهم الرئيس الايراني.


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