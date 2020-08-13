الرؤية العلاجية لحكومة صباح الخالد

الاخيرة

أتذكر جيداً، ومنذ سنين طويلة مضت، كانت في فترة الثمانينيات، عندما بدأت تلك الهجرات المعاكسة من العرب من الكويت والعودة الى أوطانهم، أو أوطان اخرى يلاقون فيها الرعاية والاهتمام، فما هذه الرعاية التي افتقدوها في الكويت ؟ لعل أبسطها أن أولادهم بعد بلوغهم الثامنة عشرة من أعمارهم لا يسمح لهم دخول الكويت الا بإذن زيارة، ولا يسمح لهم بالدراسة في جامعة الكويت الا بوسائط، وبعد تخرجهم (أعني هؤلاء الأبناء) حتى ولو كان من جامعات مرموقة علمياً لا يجدون العمل، وكنت أشعر بالمرارة ومعي كثيرون عندما يأتي في كل يوم عنصر من هؤلاء يودعنا، وكنت يومها أعد لدراسة الماجستير والدكتوراه، فشرعت بالكتابة عنهم دون توقف لسنوات متتالية أنتهي في كل مرة الى القول: لماذا لا تمنح الكويت جنسيتها لهؤلاء الذي قدموا اليها على طبق من ذهب لما هم عليهم من قيم وأخلاق وخبرات، فأحبوها وأحبها أبناؤهم وليس هؤلاء فحسب، بل أيضاً فئة أخرى من الذين أطلق عليهم (البدون) حتى ولو قدموا الى الكويت في فترات متأخرة، ان كانوا كهؤلاء العرب في الخبرات والقيم والأخلاق التي تمنحهم فرصة الاندماج الصحيح في نسيج المجتمع الكويتي، كيف لا والكثير من الدول التي سبقتنا بأشواط في مجالات عدة من العلم والمعرفة تقوم بالتجنيس، لكن بانتقاء.

ولم تتوقف مطالباتي خلال الكتابة بهذا المطلب، بل امتدت حتى بعد تحرير الكويت، وبعد أحداث الغزو المريرة، فلم نكفر ككويتيين بالعرب، حتى وان كَفَر بعضهم بنا لأن ما نختزنه من مشاعر في أعماقنا لم تسمح لنا بالخروج من جسد هذه الأمة.

لكن – وللأسف الشديد – وبعد التحرير بدأ الاضطراب وسادت الفوضى تدريجياً في قضايا عدة منها قضية التركيبة السكانية بسبب جلب العمالة بأعداد رهيبة تفوق الحاجة بأرقام خيالية، حتى أصبحت سائبة، وقد انتفت عنها صفة «العمالة» انما هي أعداد «سائبة» تكاثرت بشكل جنوني ككرات الثلج عبر السنين، بسبب أناس أنعدم الضمير لديهم سواء ممن كانوا من الكويتيين، أو من كانوا في أوطان هذه العمالة، ونحن حيال هذه المعضلة لا نلقي باللائمة على من انعدمت مشاعرهم الانسانية والوطنية، انما اللائمة الأكبر تقع على السلطة التي أغضت الطرف عن هذا كله لسنوات، ولم تحرك ساكناً، ولم يقف الاخلال عند من أطلق عليها بـ«العمالة السائبة» بل تعداه الى ما هو أخطر.

تعداه الى الوظائف والتخصصات التي نطلق عليها «ملحة وضرورية» فهذه أيضاً، لو أمعنا النظر في بواطن الأمور لتكشف لنا أن الكثير منهم وجوده ضرورياً وليست الحاجة لبعضهم ملحة، أقولها علانية لن نستغني عن الحاجة الى بعض التخصصات وهذه الحاجة نجدها في الكثير من المجتمعات في العالم، فأميركا مثلاً وهي قبلة العلم والعلماء تستعين بأعداد كبيرة من الوافدين، لكن لا تتم الاستعانة بهم بهذه العشوائية التي نحن عليها انما بانتقاء وبتدقيق شديدين.

بعد هذه الأحداث الجسام التي تمر بها الكويت اضافة الى تداعيات جائحة «كورونا»، يجب علينا ككويتيين سواء كنا في مواقع المسؤولية المباشرة أو في خارجها، أن نتحمل جزءاً من المسؤولية تجاه هذا الوطن الذي منحنا الكثير، وان نقف مع الحكومة متى ما سعت الى المعالجة الحقيقية في مثل طرحها للرؤية التي ادعت أنها لمعالجة الاختلالات في سوق العمل، وآثارها المدمرة على التركيبة السكانية، وهذه الرؤية تضمنت اجراءات تستحق كل الدعم في مثل: سن التشريعات وقرارات ادارية ووزارية، لعل أبرزها عدم تجديد اقامة 520 ألف عامل في القطاعين الحكومي والخاص، حيث تبين أن هناك 120 ألفاً منهم مخالفاً لشروط الاقامة و150 ألفاً بلغوا 60 عاماً فما فوق من أعمارهم، و20 ألفاً أمياً، وتضمنت الرؤية أيضاً حلولاً قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، فوجود مثل هذه الفئات من المؤكد ستربك أي عملية تطوير في المجتمع.

فهذه الرؤية الحكيمة تحتاج منا كل الدعم لمعالجة الفساد، الذي أضرَّ ضرراً بالغاً شديداً بالبلاد وبالعباد.

