وزارة التربية تسجل 3 حالات «كورونا»

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علمت «النهار» أن وزارة التربية سجلت امس 3 حالات اشتباه إصابة بفيروس كورونا الاولى بديوان عام الوزارة والثانية في احدى المناطق التعليمية والاخيرة في احدى المدارس التابعة لمنطقة العاصمة التعليمية، مشيرة إلى أن الوزارة اتخذت الاجراءات اللازمة لضمان سلامة الموظفين ورصد المخالطين لتلك الحالات. وأوضحت المصادر أن الحالة الاولى رصدت بالدور الثامن في أحد الأقسام التابعة للادارة المالية، مشيرة إلى أن الوزارة أغلقت الصالة الخاصة برواتب منطقة العاصمة ضمن اجراءاتها الاحترازية كما تم تعقيم وتطهير المبنى بجميع مرافقه وخدماته، على أن يتم تعطيل الموظفين في هذا القسم حتى يوم الاحد المقبل. وذكرت ان الحالة الثالثة كانت لمديرة مساعدة في احدى المدارس الثانوية، مؤكدة أن الادارة المدرسية ارتأت تعطيل الهيئات التعليمية والادارية للتأكد من سلامة جميع الموظفات، منوهة إلى أن المعلمات مستمرات في تقديم الدروس للطالبات عن طريق التعليم عن بعد. من جانب آخر اعتمدت وزارة التربية التقويم الدراسي للعام الجديد 2020/2021 والذي يشمل بدء دوام جميع العاملين والطلبة من مختلف المراحل الدراسية وتسجيل طلبة المنازل كما يشمل الإجازات والعطل الرسمية. وحددت التربية يوم 4 اكتوبر المقبل موعدا لعودة الدراسة لجميع المراحل التعليمية على ان يكون دوام الادارات المدرسية في الاول من سبتمبر المقبل، مشيرة الى ان عطلة منتصف العام الدراسي ستبدأ في 14 فبراير وتنتهي بعد العيد الوطني بينما ستكون اختبارات نهاية العام الدراسي للثانوية العامة في 12 من يونيو المقبل.

