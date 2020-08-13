لماذا تختلف درجة الإصابة بـ«كورونا».. السر في شيئين

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رغم الاعلان الروسي تسجيل أول لقاح في العالم، الا أن الباحثين في جميع أنحاء العالم يحاولون الاجابة عن أسئلة كبرى حول طريقة العدوى والأسباب التي تجعل مصاباً بعوارض أقل من آخر. واحدى الفرضيات التي يطرحها الخبراء للاجابة هي اللقاحات السابقة التي حصل عليها الفرد، وفق ما نشره موقع «سي ان ان». وأوضح أندرو بادلي، وهو أخصائي أمراض معدية أن «الأشخاص الذين تلقوا تطعيمات سابقة بمجموعة متنوعة من اللقاحات - مثل الانفلونزا والتهاب الكبد وغيرها - بدوا أقل عرضة للاصابة بمرض كوفيد 19». وفسر بادلي ذلك بـ«التدريب المناعي»، أي كيف يخلق جهازك المناعي استجابة فعالة لمحاربة العدوى. وأضاف أن «التشبيه الجيد هو التفكير في جهاز المناعة الخاص بك على أنه عضلة. كلما مارست التمارين على تلك العضلات، كانت أقوى عندما تحتاجها». وحتى الآن، لا دليل قاطعاً على أن أي لقاحات أخرى تعزز المناعة ضد «كوفيد 19». لكن بعض الباحثين يرون ذلك ممكناً. ففي يونيو، اقترح فريق باحثين في الولايات المتحدة اعطاء جرعة معززة من لقاح الحصبة والنُكاف والحصبة الألمانية للأشخاص لمعرفة ما اذا كان ذلك يساعد في منع آثار عدوى فيروس كورونا الشديدة. والشهر الماضي، وجد الباحثون أن البلدان التي تلقى فيها الكثير من الناس لقاح السل لديها معدل وفيات أقل بكورونا، وهو اكتشاف يتوافق مع الأبحاث الأخرى التي تشير الى أن اللقاح يمكن أن يعزز مناعة الناس بشكل عام. فالدكتورة مونيكا غاندي، أخصائية الأمراض المعدية في جامعة كاليفورنيا، تعمل مع فريق من الباحثين لفهم كيف يمكن أن يصاب عدد كبير من الأشخاص مع ظهور أعراض طفيفة أو حتى بدون أعراض. ووفقاً لتقدير أجري الشهر الماضي من قبل المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فان حوالي 40% من المصابين بالفيروس لا تظهر عليهم أعراض. وبناء على افتراض كمية الفيروس الداخلة للجسم، وجد فريق غاندي أن الكمامات تحدث فرقاً، فان «ما تفعله الكمامة هو في الواقع تقليل كمية الفيروس، اذا أصبت بالعدوى. وبتقليل ذلك.. لديك جرعة أقل، ويمكنك الحصول على استجابة مناعية هادئة بأعراض خفيفة أو لا أعراض على الاطلاق».