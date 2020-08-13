أزمة تركية - عراقية متفاقمة بعد مقتل ضابطين

عربيات ودوليات

ألغى العراق زيارة لوزير الدفاع التركي خلوصي اكار كانت مقررة يوم امس بعد أن قتلت طائرة تركية بدون طيار ضابطين عراقيين في منطقة حدودية كما استدعت بغداد سفير أنقرة للمرة الثالثة للاحتجاج على الهجوم.

وقال الجيش العراقي إن سيارة الضابطين استهدفت قرب بلدة سيدكان بمحافظة أربيل بشمال العراق. وخلال الأشهر الأخيرة، شنت تركيا العديد من الهجمات عبر الحدود مع العراق لاستهداف مسلحي حزب العمال الكردستاني. وقال الجيش العراقي في بيان إنّ اثنين من عناصر حرس الحدود وسائق مركبتهما قتلوا في الهجوم. واعلنت قالت وزارة الخارجية العراقية التي استدعت المبعوث التركي مرتين بسبب العمل العسكري على أراضيها إن السفير تلقى هذه المرة «خطاب احتجاج شديد اللهجة».

وأصدرت رئاسة الجمهورية العراقية بيانا أدانت فيه «الاعتداء السافر الذي قامت به تركيا من خلال طائرة استهدفت منطقة سيدكان في إقليم كردستان». وأكد الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن «الخروقات العسكرية التركية المتكررة للأراضي العراقية تعد انتهاكا خطيرا لسيادة العراق»، داعيا إلى «الإيقاف الفوري لهذه الاعتداءات، والجلوس إلى طاولة الحوار والتفاهم لحل المشاكل الحدودية بين البلدين الجارين بالطرق والوسائل السلمية، وبما يحفظ أمن واستقرار المنطقة».

من جهته طالب المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول في بيان صحافي ليل الثلاثاء الأربعاء القوات التركية بالعمل على «توضيح ملابسات الجريمة ومحاسبة المتورطين بها حفاظا على حسن الجوار والعلاقات بين البلدين التي حرص العراق على الحفاظ عليها ومراعاتها» وتابع «حذرنا في وقت سابق من استمرار التجاوزات التركية على الأراضي العراقية، ودماء العراقيين غالية، ولن نتسامح مع هدر الدم العراقي».

وقال إحسان الجلبي، رئيس بلدية سيدكان، إن الضربة الجوية استهدفت «قادة في حرس الحدود العراقي أثناء اجتماعهم مع مقاتلي حزب العمال الكردستاني». وكان شهود قد أفادوا بوقوع اشتباكات الثلاثاء بين حزب العمال الكردستاني والقوات العراقية، وقالت مصادر محلية إن الضربة بطائرة مسيرة استهدفت اجتماعاً طارئاً تمت الدعوة إليه لمحاولة تهدئة التوتر.

وأعلنت أنقرة مقتل اثنين من جنودها وأعلن حزب العمال الكردستاني مقتل 10 من مسلحيه وأنصاره. ويشن حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة ودول غربية تنظيما «إرهابيا»، عمليات ضد أنقرة منذ عام 1984. ولطالما استخدم التضاريس الوعرة في شمال العراق كقاعدة خلفية لشن هجمات على تركيا التي أقامت بدورها مواقع عسكرية داخل الأراضي العراقية لمحاربة المقاتلين الأكراد. ويعتبر العراق الوجود العسكري التركي على أراضيه انتهاكا لسيادته.

