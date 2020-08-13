السيسي: الشباب قوة مصر في معركتها المقدسة

عربيات ودوليات

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن شباب مصر يمثل القوة الحقيقية لمصر في معركتها المقدسة للبقاء والبناء، فبسواعد شبابنا نخوض غمار التحدي.

وكتب الرئيس السيسي في «اليوم العالمي للشباب»، على صفحته في «فيسبوك» أمس:» أتوجه بتحية تقدير وإعزاز لشباب مصر الواعد المتحمس، الذي يمثل القوة الحقيقية لمصر في معركتها المقدسة للبقاء والبناء، فبسواعد شبابنا نخوض غمار التحدي».

وتابع الرئيس: «أؤكد أن الدولة المصرية عازمة دائما وأبدا على دعم شبابها لتحقيق أحلامهم نحو الأمل والمستقبل».

من جهته، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس، عقب الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ إن مصر مستمرة في إعطاء الأولوية للمفاوضات حول سد النهضة.

وأكد شكري، «سنواصل من خلال المفاوضات الحرص والحفاظ على مصالح مصر المائية، واتخاذ كل إجراء، وكل مؤسسات الدولة تعمل على حماية حقوق مصر المائية».

وحول انتخابات مجلس الشيوخ ، قال « إذا كنا حريصين على مستقبل هذا الوطن علينا المشاركة بالعمل والممارسة السياسية بما يخدم مصلحة الوطن والانطلاق إلى الأمام».

وأضاف ، إن عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج مرت بنجاح، وأن خدمة التصويت عبر البريد أثبتت نجاحها، في ظل جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التي تتخذها كافة دول العالم، موضحاً أن نسبة مشاركة تصويت الناخبين المقيمين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ المصري جيدة، وأن المصريين أثبتوا وعيهم السياسي من خلال مشاركتهم في العملية الانتخابية.

