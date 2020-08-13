لبنان.. مشاورات «التكليف» تصطدم برفض الشارع

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بيروت – الوكالات: تجددت المواجهات لليلة الرابعة على التوالي بين متظاهرين لبنانيين غاضبين وقوى الأمن بعد أسبوع على الانفجار الضخم الذي شهده مرفأ بيروت، والذي أودى بحياة 171 شخصا على الأقل. وفيما تواصل المدينة المنكوبة لملمة جراحها بدأت المشاورات لتشكيل حكومة جديدة للبلاد خلفا لحكومة حسان دياب الذي قدم استقالتها الاثنين.

وسار مئات اللبنانيين ليل الثلاثاء الأربعاء فوق ركام عاصمتهم حاملين أوجاعهم إلى موقع الانفجار الضخم في مرفأ بيروت، ورفعوا صور وأسماء ضحايا تغيرت حياة عائلاتهم ووطنهم خلال دقائق. وواصلت المدينة وأهلها لملمة جراحهم غداة استقالة حكومة حسان دياب، ما فتح الباب أمام انطلاق مشاورات سياسية على مستويات عدة لتسمية رئيس حكومة جديد.

ووقعت صدامات بين عشرات المحتجين والقوى الأمنية قرب مقر مجلس النواب في بيروت. ونقل عشرة جرحى إلى مستشفيات، فيما تلقى 32 شخصا إسعافات أولية ميدانية، وفق الصليب الأحمر اللبناني. وأمام المرفأ الذي تحول ساحة خردة كبيرة، بُث على شاشة عملاقة شريط فيديو يُظهر الانفجار الضخم. وأدى المشاركون تحية سلام لمدينتهم وضحايا الانفجار وفي شارع الجميزة المجاور، الأكثر تضررا جلس عشرات الشبان بلباس أبيض حاملين لافتات عليها أسماء ضحايا الانفجار، كما أضيئت شموع. ولم تشف استقالة الحكومة التي وجد دياب نفسه مرغما على تقديمها غليل المتظاهرين الذين تُضاف فاجعة الانفجار الدامي إلى معاناتهم الطويلة في ظل أسوأ انهيار اقتصادي في تاريخ بلادهم ولم تسجّل مظاهر احتفال بالاستقالة، في وقت استمرت المطالبة بإسقاط كل الطبقة السياسية. وقدم دياب استقالته الاثنين في كلمة بثتها محطات التلفزة. وغالبا ما يستغرق تشكيل الحكومات في لبنان، البلد الصغير الذي يقوم نظامه السياسي على المحاصصة الطائفية ومنطق التسويات، أسابيع وحتى أشهرا.

وفي هذا السياق قالت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي، كيلي كرافت لقناة «العربية» إن على أي حكومة لبنانية منع حزب الله من حيازة الأسلحة، مشيرة إلى أن قوات «اليونيفيل» ستواصل عملياتها في جنوب لبنان. وأضافت كرافت «نحن الدولة المانحة الكبرى ووقفنا دوما إلى جانب لبنان»، مشددة على أن الشعب اللبناني يستحق مستقبلا أفضل.

وبدأت التكهنات باسم رئيس الحكومة المقبل. حيث برز اسم نواف سلام كمرشح لتشكيلها وسلام دبلوماسي مخضرم، تولى منصب سفير لبنان في الأمم المتحدة لسنوات، وهو قاض في محكمة العدل الدولية في لاهاي، سبق أن طرح اسمه بعد استقالة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري على وقع تحركات شعبية غاضبة في خريف 2019. لكن يصعب الجزم ما إذا كان هذا الطرح جديا اليوم.

