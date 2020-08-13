إسرائيل اعتقلت 429 فلسطينياً بينهم 32 طفلاً

عربيات ودوليات

رام الله- الوكالات: كشفت مؤسسات حقوقية فلسطينية أمس أن إسرائيل اعتقلت 429 فلسطينيا بينهم 32 طفلا خلال شهر يوليو الماضي وإن القدس شهدت أكبر عدد من المعتقلين إذ بلغ العدد فيها 201 فلسطيني.

وذكرت المؤسسات في بيانها أن من بين المعتقلين 13 مواطنا من قطاع غزة فيما توزعت باقي الاعتقالات على مختلف مناطق الضفة الغربية موضحة أن إجمالي عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بلغ نحو 4500 معتقل منهم 41 معتقلة.

والمؤسسات المشاركة في إصدار البيان هي «هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين» و«نادي الأسير الفلسطيني» ومؤسسة «الضمير لرعاية الأسير» و«حقوق الإنسان» و»مركز معلومات وادي حلوة –سلوان». واستعرضت المؤسسات الحقوقية في بيانها أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وظروف توقيفهم وما يعانونه بسبب انتشار جائحة «كورونا».

وقالت في بيانها «تنتهج قوات الاحتلال الإسرائيلية سياسات مجحفة للتضييق على الأسرى والمعتقلين، خاصةً مع الحالة التي فرضها فيروس كورونا».

وأضافت «وتُستغلُّ الجائحة في تقويض عمل المحامين ومنعهم من زيارة الأسرى، ويمتد المنع ليشمل عائلاتهم».

وأوضحت أن السلطات الإسرائيلية «حولت بعض مراكز التوقيف التي لا تصلح للاحتجاز الآدمي إلى حجر للمعتقلين حديثاً لمدة (14) يوماً دون تحويلهم إلى التحقيق ودون توفير أبسط أساليب وأدوات التعقيم والوقاية».

ولم يصدر تعقيب من السلطات الإسرائيلية ردا على بيان مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية.

وطالبت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية «بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن الأسرى المرضى، والنساء والأطفال، والسماح للجنة دولية محايدة، أن تطلع على أوضاع الأسرى ونتائج العينات (المتعلقة بكورونا) التي يتم إجراؤها للأسرى».

ووجهت «مجدداً مطالبها للجنة الدولية للصليب الأحمر كجهة اختصاص، بأن تضاعف طاقهما في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لتتمكن من تغطية احتياجات الأسرى وعائلاتهم، ومساعدتهم على التواصل وتوفير ما يلزمهم في ظل استمرار الجائحة».

إلى ذلك اعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قصف مواقع لحركة «حماس» في قطاع غزة ليل الثلاثاء الأربعاء ردا على «استمرار إطلاق بالونات حارقة» على إسرائيل. بعدما اغلق معبر كرم أبو سالم بين القطاع وإسرائيل لفترة غير محدودة لنفس السبب،.

وأفاد الجيش في بيان أن «طائرات حربية ومروحيات عسكرية ودبابات ضربت عددا من الأهداف لحركة «حماس» في قطاع غزة» مؤكدا استهداف «بنى تحتية تحت الأرض ومراكز مراقبة لحماس» وذلك «ردا» على استمرار إطلاق بالونات حارقة على إسرائيل.

