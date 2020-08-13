الأسد يقطع كلمته لبضع دقائق بسبب انخفاض في ضغط الدم

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دمشق - الوكالات: تخلل كلمة الرئيس السوري بشار الأسد، أمام مجلس النواب أمس، توقف لبضع دقائق، ناتج عن حالة هبوط ضغط طفيفة، قبل أن يعود ليستأنف الكلمة بشكل طبيعي. ووفقا لوكالة الأنباء السورية، أنه أثناء كلمة الرئيس بشار الأسد أمام أعضاء مجلس الشعب، تخللها توقف لبضع دقائق ناتج عن حالة هبوط ضغط أصابت الرئيس السوري قبل ان يعود ليستأنف الكلمة بشكل طبيعي. وقال التلفزيون السوري إن الكلمة التي كان من المقرر أن تبث وقت الظهر ستذاع بالكامل في الساعة 18:30 بالتوقيت المحلي. وكان آخر ظهور للأسد خلال استقبال المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سورية، نهاية الشهر الماضي.