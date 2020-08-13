بايدن يرشح كامالا هاريس لمنصب نائب الرئيس

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: أعلن جو بايدن المرشح الديموقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية اختيار عضوة مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا السيناتورة كامالا هاريس لتخوض الانتخابات معه على منصب نائب الرئيس ليسارع الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى وصفها بأنها «الأكثر لؤما وفظاعة» في مجلس الشيوخ.

وبذلك تصبح هاريس (55 عاما) اول امرأة ليست بيضاء (والدها جامايكي ووالدتها هندية) تخوض الانتخابات على منصب رئاسي كبير في تاريخ الولايات المتحدة، ويرى المراقبون ان هذا الخيار يمنح بايدن شريكا في وضع جيد يتيح له مواصلة الهجوم على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب. وقال بايدن على صفحته بـ«تويتر» «يشرفني كثيرا ان اعلن اختيار كامالا هاريس» لخوض الانتخابات على منصب نائب الرئيس.

من جانبها رحبت هاريس باختيارها من المرشح الديموقراطي جو بايدن نائبة له لخوض غمار الرئاسيات وتعهدت بالعمل على توحيد الأميركيين، وعمل ما بوسعها كي يكون بايدن رئيسا للبلاد. وفي ظل اضطرابات اجتماعية تشهدها البلاد منذ شهور بسبب العنصرية ووحشية الشرطة ضد الأميركيين السود، واجه بايدن ضغوطا متنامية لاختيار امرأة غير بيضاء لخوض الانتخابات معه على منصب نائب الرئيس ويرى الخبراء ان بايدن لا يركز في تقييمه على شخص يساعده كنائب الرئيس فقط، بل اختيار مرشحة مؤهلة لقيادة دفة الحكم في الولايات المتحدة، وقد تصبح لاحقا اول سيدة تصل للمكتب البيضاوي في البيت الأبيض. ورشحت امرأتان فقط لمنصب نائب الرئيس وكلتاهما بيضاء، سارة بالين عن الحزب الجمهوري في انتخابات عام 2008، وجيرالدين فيرارو عن الحزب الديموقراطي في عام 1984. ولم تصل الاثنتان الى البيت الأبيض. وسوف تقام مناظرة بين كامالا ونائب الرئيس مايك بنس في 7 اكتوبر. وقال بايدن قائلا ان هاريس «مقاتلة لا تعرف الخوف، وواحدة من افضل الموظفين العموميين في البلاد». في المقابل ووصف ترامب السيناتورة هاريس بأنها العضو «الأكثر فظاعة» في مجلس الشيوخ، مؤكدا انه «متفاجئ» لهذا الاختيار. وصرّح ترامب للصحافيين في البيت الأبيض بأن هاريس لم تثر اعجابه في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي التي فاز فيها بايدن، وقال انه متفاجئ لهذا الاختيار «لأن اداءها كان ضعيفا». وعلقت الحملة الانتخابية للرئيس ترامب على اختيار كامالا، قائلة انه «منذ وقت ليس ببعيد، هاجمت كامالا هاريس بايدن واتهمته بالعنصرية وطلبت اعتذارا لم تحصل عليه قط». وأضافت حملة ترامب ان كامالا «في محاولتها الفاشلة للترشح للرئاسة، تبنت بسعادة البيان الراديكالي لليسار، داعيةً لفرض تريليونات الدولارات كضرائب جديدة». وفي وقت سابق يوم قال الرئيس ترامب في مقابلة مع راديو فوكس سبورتس، ان بعض الرجال قد يشعرون «بالاهانة» بسبب التزام بايدن باختيار امرأة لمنصب نائب الرئيس.

