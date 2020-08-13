روسيا: استخدام «فوري» للقاح «كورونا»

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو ان اللقاح الذي نجحت روسيا في تطويره ضد فيروس كورونا المستجد اثبت فعاليته وسيبدأ انتاجه واستخدامه في معالجة المصابين بالوباء قريبا. وصرح موراشكو امس خلال موجز صحافي ان انتاج اولى دفعات اللقاح الروسي الجديد سيبدأ في غضون الأسبوعين القادمين، على ان يبدأ استخدامه فورا، مشيرا الى ان منتجي اللقاح سيركزون على تلبية احتياجات السوق الداخلية الروسي. وذكر الوزير ان روسيا ستعرض على شركائها الأجانب توريد لقاحها المضاد للفيروس التاجي او انتاجه في بلادهم مؤكدا ان مفاوضات بهذا الشأن جارية حاليا بمشاركة الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة. وأكد الوزير ان حملة التطعيم ضد «كورونا» في روسيا ستكون طوعية حصرا.

ولفت موراشكو الى ان اللقاح الروسي يعتمد على ارضية علمية ملموسة وموثوق بها، وأثبت فعاليته في الاختبارات السريرية، مبديا قناعته بأن المواقف الأجنبية التي اعربت عن الشكوك بشأن فعالية اللقاح الروسي سياسية و«ليست حيادية». وأصبحت روسيا اول دولة في العالم سجّلت رسميا لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد. وأطلقت على اللقاح الجديد تسمية «سبوتنيك V» وتم تطويره من قبل مركز «غامالاي» الوطني الروسي لعلم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية.

وأثار قرار روسيا اعتماد اللقاح المخاوف بين بعض الخبراء. ولم تحقق سوى 10% فقط من التجارب السريرية نجاحا، الأمر الذي يثير قلق بعض العلماء من ان تكون موسكو قد وضعت مكانتها الوطنية قبل سلامة اللقاح وقد اعلنت عدة دول عن شكوكها حيال اللقاح، ومن بينها فرنسا التي قالت انها بانتظار مختبرات كبرى للحصول على اللقاح حتى تتأكد منه، كذلك شككت المانيا بنوعية وفاعلية وسلامة اللقاح الروسي. و اعلنت منظمة الصحة العالمية تحفظها عليه، مشيرة الى ان معلوماتها عن اللقاح ليست كافية وبالتالي فانه من الصعب تقييمه. من ناحيته، قال وزير الصحة الأميركي ان «المساعي لتطوير لقاح مضاد لـ«كورونا» ليست سباقا على المركز الأول». وأضاف قائلا «نسعى لتقديم لقاحات آمنة وفعالة في اسرع وقت ممكن لمواطني الولايات المتحدة وشعوب العالم ايضا». ورغم كل الشكوك حول اللقاح الروسي الا انه شكل بارقة امل باقتراب الوصول لعلاج يقي العالم من «كورونا» الذي يواصل الفتك بضحاياه حول العالم.

وقال رئيس الصندوق السيادي الروسي، كيريل ديمترييف، ان 20 دولة اجنبية طلبت مسبقا «أكثر من مليار جرعة» من اللقاح الروسي ضد «كوفيد-19». يشار الى ان الأردن كان قد اعلن الثلاثاء انه سيشتري اللقاح الروسي ضد «كوفيد-19» «اذا ثبتت نجاعته»، مؤكدا انه ينتظر تفاصيل عن اللقاح من الجهات المختصة في روسيا.

وبدوره اعلن د. أنتوني فوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، انه يشك بجدية في ان روسيا اثبتت ان لقاحها آمن وفعال. وأضاف فاوتشي، في مقتطفات من مقابلته مع شبكة ABC News «آمل ان يكون الروس قد اثبتوا بالفعل وبشكل قاطع ان اللقاح آمن وفعال... اشك بشدة في انهم فعلوا ذلك». بدورها، صرحت ادارة الغذاء والدواء الأميركية بأنها ستوافق على اللقاح فقط اذا كان يفي بشرط الفعالية بنسبة 50%.

