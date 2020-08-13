ارتفاع هائل بإصابات «كورونا» بين أطفال أميركا

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: نشرت الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال، تقريرا يفيد بأن الأسابيع الأربعة الأخيرة شهدت ارتفاعا بحالات الاصابة بفيروس كورونا المسجلة لدى الأطفال بنسبة 90 % على مستوى الولايات المتحدة.

وأظهر 380 الف طفل على الأقل نتائج ايجابية في فحوصات فيروس كورونا حتى يوم 6 اغسطس، وكان العدد قد وصل نحو 180 الف اصابة في بيانات، تم نشرها ما بعد 9 يوليو.

وتم اعداد التقرير بالتعاون ما بين الأكاديمية وجمعية مستشفيات الأطفال. وبحسب التقرير، فقد شكلت الاصابات لدى الأطفال نحو 9.1% من اجمالي حالات العدوى المسجلة في الولايات المتحدة. ولفتت الأكاديمية الى ان الأرقام تعكس اصابة 501 طفلا يصابون بالعدوى كمعدل من بين 100 الف طفل في البلاد.

وحظي الأطفال بما نسبته 3 الى 12% من اجمالي الفحوصات في الولايات، وأظهرت نسبة تراوحت بين 3.7 الى 18.6% ممن اجروا الفحوصات منهم نتائج ايجابية. وشكل الأطفال نسبة بلغت 0.4% من اجمالي وفيات «كوفيد-19» في بعض الولايات، بينما لم ترصد 19 ولاية اي وفيات من الأطفال بالمرض. وفي اعلى الولايات تسجيلا لوفيات الأطفال، شكلت نسبة من فارقوا الحياة منهم، 0.5% من اجمالي الأطفال المصابين بالعدوى.

ورغم الارتفاع في الحالات التي تم رصدها، في الأسابيع الأخيرة، لفت التقرير الى ان ظهور اعراض شديدة للمرض على الأطفال هو امر نادر، وأن الحالات التي تتطلب نقل الطفل الى المستشفى وتصل الى حد الوفاة غير شائعة.

