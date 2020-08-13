لافروف: دول تستغل «كورونا» في طموحات جيوسياسية

عربيات ودوليات

موسكو - الوكالات: صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن بعض الدول تسعى لاستغلال ازمة فيروس كورونا لتحقيق طموحاتها الجيوسياسية، داعيا لتوحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة. وأشار لافروف في تصريح لصحيفة «أرغومينتي اي فاكتي» الروسية، الى ان تلك الدول تواصل انتهاج سياسات تضييق الخناق على الدول «غير المرغوب فيها» من خلال العقوبات. ولفت الى زيادة عدم الثقة بين الأطراف الدولية، مضيفا انه «بدلا من توحيد القدرات لمحاربة فيروس كورونا نرى محاولات للبحث عن المسؤولين عن انتشار العدوى».

وأكد الوزير ان الوباء اظهر ان معظم المخاطر في العالم المعاصر تهدد الجميع، حيث اثرت الأزمة على جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الدولية. وأضاف «ندعو مرة اخرى للعمل المشترك ضد المحنة العامة، واغتنام الفرصة لاقامة تعاون دولي واسع في مواجهة التحديات والمخاطر المشتركة الماثلة امام البشرية».

وشدد على عدم جواز التلاعب بموضوع استغلال الارهابيين لأزمة «كورونا»، مؤكدا رفض موسكو للمساعي الى ممارسة الضغط على بعض الدول او منظمات دولية. وأعاد الوزير الى الأذهان ان روسيا قدمت في عام 2016 اقتراحا بشأن صياغة اتفاقية دولية لمكافحة اعمال الارهاب الكيماوي والبيولوجي.

