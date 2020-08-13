الإمارات تسمح بعودة المقيمين دون تقديم طلب موافقة

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دبي- الوكالات: أعلنت السلطات الاماراتية، اعتماد المرحلة الثانية من برنامج عودة المقيمين من خلال منح الموافقة المسبقة اعتبارا من يوم امس. جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء الاماراتية الرسمية، حيث ذكرت «اعتمدت الهيئة الوطنية لادارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية المرحلة الثانية من برنامج عودة المقيمين من خلال اعتماد الموافقة المسبقة اعتبارا من تاريخ 12/8/2020 وذلك بالتزامن مع قرب انتهاء الاجازة الصيفية للمؤسسات التعليمية وعودة مختلف الأنشطة التجارية والمرافق الاجتماعية والخدمية». وأضافت «ودعما لعملية تسهيل اجراءات العودة للمقيمين، فقد بادرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بتطوير الاجراءات الحالية عبر الاستعاضة عن التسجيل وانتظار الحصول على الموافقة باجراء منح الموافقة المسبقة تلقائيا دون الحاجة الى تقديم طلب، والبدء في اجراءات رحلة العودة».