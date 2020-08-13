نسخة أميركية «مبسطة» لتمديد حظر السلاح على إيران

عربيات ودوليات

نيويورك - الوكالات: قدمت الولايات المتحدة «نسخة مبسطة» من مشروع قرارها لتمديد حظر الأسلحة المفروض على ايران مع اقتراب موعد التصويت في مجلس الأمن المرتقب، غدا الجمعة. وتتكون المسودة الجديدة من اربع فقرات فقط، ويرجح ان تمنح المزيد من الأصوات للولايات المتحدة، لكنه من غير الواضح ما اذا كانت واشنطن ستستطيع الحصول على 9 أصوات، وهو الحد الأدنى اللازم لتمرير مشروع القرار (من اصل 15). لا سيما انه من غير المرجح ان تتغلب على معارضة روسيا والصين اللتين تتمتعان بحق النقض (الفيتو). يذكر ان الحظر المفروض على ايران منذ 13 عاما ينتهي في اكتوبر وفق الاتفاق النووي الموقع في 2015 بين ايران وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، والذي يمنع طهران من تطوير اسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات.