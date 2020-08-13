قتلى وجرحى بنغالورو الهندية بسبب «منشور مسيء»

عربيات ودوليات

نيودلهي- الوكالات: ذكر مسؤول كبير في الشرطة الهندية امس ان ثلاثة اشخاص قتلوا بمدينة بنغالورو جنوب الهند، بعد اندلاع اعمال عنف بين الشرطة ومتظاهرين بسبب منشور مسيء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم على «فيسبوك». وذكرت تقارير اخبارية محلية ان الاحتجاجات العنيفة شهدت خروج الآلاف الى الشوارع في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء للتنديد بنشر قريب لأحد الساسة المحليين المنشور المسيء. وقالت شرطة مدينة بنغالورو على تويتر في وقت سابق ان «الوضع تحت السيطرة»، مضيفة انها لجأت الى اطلاق النار على المتظاهرين لتفريقهم بعد استخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات. وأظهرت لقطات تلفزيونية حشدا من المحتجين تجمع خارج مركز للشرطة واشتبك مع ضباط وأحرق عدة سيارات للشرطة.