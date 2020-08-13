أتلتيكو أمام مهمة صعبة في «الأبطال»

دوليه

يطمح اتلتيكو مدريد الاسباني الى تجاوز عقبة لايبزيغ الالماني عندما يلتقيه في 10:00 مساء اليوم في العاصمة البرتغالية لشبونة ضمن الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وتقام ادوار البطولة الاخيرة بنظام التجمع في لشبونة البرتغالية ومن مباراة واحدة بدلاً من الذهاب والاياب بسبب ظروف جائحة كورونا.

ويأمل اتلتيكو الذي خسر نهائي البطولة مرتين في الاعوام الستة الاخيرة امام ريال مدريد في كلتا الحالتين، في مواصلة تقدمه نحو الدور نصف النهائي خصوصا انه يملك من الخبرة اكثر من خصمه الالماني الذي يصل الى هذا الدور لاول مرة في تاريخه.

وكشف الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد ، عن قائمة فريقه الذي سيواجه لايبزيغ اليوم حيث استعبد كلا من انخيل كوريا وشيمي فيرساليكو، بسبب ثبوت إصابتهما بفيروس «كورونا»، قبل أن يتم عزلهما في منزليهما، تطبيقًا لتعليمات السلطات الصحية في إسبانيا، من القائمة التي تواجه لايبزيغ.

وتأهل أتلتيكو مدريد الى ربع النهائي بعدما أطاح بحامل اللقب ليفربول الإنكليزى، بينما وصل لايبزيغ لأول مرة في تاريخه لهذا الدور على حساب وصيف البطولة العام الماضى توتنهام الإنكليزي.

ويرى مدرب لايزيغ الالماني جوليان ناغلسمان ان فريقه قادر على تخطي اتلتيكو اذا ما خاض المباراة بثقة وايمان.

واشار المدرب الشاب الى ان الفريق الاسباني لديه خبرة اكبر في الادوار الاقصائية لكنه واثق من قدرة فريقه على خوض لقاء تنافسي وبإمكانه مواصلة الحلم في التقدم اكثر في البطولة الاهم في اوروبا.

وقال ناغلسمان: «سيكون الأمر متعلقاً بالصبر. أتلتيكو لديه خبرة في إغلاق الملعب لفترة وتلقي أهداف قليلة».

وأضاف: «لا يمكننا التقدم بشكل أعمى».

ويسابق المدافع مارسيل هالستينبيرغ الزمن للتعافي من مشكلة في الظهر، بينما لم تكتمل جاهزية المهاجم باتريك ستشيك، حيث استأنف التدريبات مؤخراً.

وفي مسابقة الدوري الاوروبي «يوروبا ليغ»، بلغ شاختار دونتسك الاوكراني واشبيلية الاسباني الدور نصف النهائي بفوز الاول على بازل السويسري 4-1 على ملعب ارينا اوف شالكه في مدينة غيلزنكيرشن الالمانية، والثاني على ولفرهامبتون الانكليزي 1-0.

في المباراة الاولى حمل الفوز نكهة برازيلية لان الاهداف الاربعة سجلت بتوقيع اربعة برازيليين وهم مارلوس (2) وتايسون (22) والن باتريك (75 من ركلة جزاء) ودودو (88)، ورد بازل بهدف شرفي للهولندي ريكي فان فولفسفينكل (90+2).

ويلتقي شاختار في هذا الدور في 17 الحالي في دوسلدورف مع انتر الايطالي الذي تخطى عقبة باير ليفركوزن الالماني بالفوز عليه 2-1 الاثنين.

وهي المرة الاولى التي يبلغ فيها شاختار الدور نصف النهائي لهذه المسابقة منذ موسم 2015-2016 عندما سقط امام اشبيلية . اما بازل فكان يمني النفس بان يبلغ نصف النهائي للمرة الاولى منذ موسم 2012-2013.

وضغط شاختار منذ البداية واحتسبت له ركلة ركنية رفعها البرازيلي الاصل الاوكراني الجنسية مارلوس وتابعها البرازيلي جونيور مورايش برأسه مستغلا خروجا خطأ لحارس بازل الصربي ديورديي نيكوليتش بعد مرور دقيقة و40 ثانية فقط.

وسرعان ما رد بازل بسرعة عبر رأسية سابحة لكابرال اثر تمريرة من الجهة اليسرى لكن كرته مرت الى جانب المرمى (4).

لكن الافضلية بقيت للفريق الاوكراني الذي نجح في اضافة الهدف الثاني بعد هجمة منسقة وصلت فيها الكرة الى مارلوس على الجهة اليمنى فمررها زاحفة تركها باتريك تمر بين ساقيه في حركة فنية خادعة باتجاه زميله البرازيلي تايسون الذي سدد كرة من مشارف المنطقة اصطدمت بقدم احد مدافعي بازل وتهادت داخل شباك فريقه (22).

وتحسن اداء بازل في مطلع الشوط الثاني لكن هجماته كانت خجولة ولم تشكل خطورة حقيقية على مرمى شاختار.

وحسم شاختار نتيجة المباراة نهائيا عندما سجل هدفه الثالث من ركلة جزاء انبرى لها البرازيلي الن باتريك اثر اعاقة تايسون داخل المنطقة (75).

وختتم دودو مهرجان اهداف فريقه بتسديدة قوية قبل نهاية المباراة بدقيقتين، ورد بازل بهدف شرفي عبر الهولندي ريكي فان فولفسفينكل في الوقت بدل الضائع.

وفي المباراة الثانية أحرز لوكاس أوكامبوس لاعب وسط اشبيلية هدفا من ضربة رأس قرب النهاية ليمنح فريقه الفوز 1-0 على ولفرهامبتون ويصعد إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي بعدما دفع الفريق الإنكليزي ثمن إهداره ركلة جزاء مبكرة.

وسدد راؤول خيمنيز مهاجم ولفرهامبتون ركلة جزاء سهلة تصدى لها بونو حارس اشبيلية في الدقيقة 13 من مواجهة أقيمت من جولة واحدة.

وفشل ولفرهامبتون بعدها في ارسال تسديدة واحدة نحو المرمى إثر هيمنة فريق مدرب إسبانيا وريال مدريد السابق جولين لوبتيغي.

وسيلتقي اشبيلية، الفائز باللقب خمس مرات، مع مان يونايتد في نصف النهائي في كولونيا يوم الأحد المقبل.

واستحوذ الفريق الإسباني على الكرة بنسبة 73 بالمئة خلال المباراة وحصل على 14 ركلة ركنية مقابل لا شيء للفريق الإنكليزي في مباراة من جانب واحد.

