غوريتسكا: نفكر كيف نوقف ميسي

دوليه

أكد ليون غوريتسكا لاعب خط وسط بايرن ميونيخ بطل المانيا أن الفريق يدرس كيفية ايقاف النجم الارجنتيني ليونيل ميسي، قبل اللقاء المرتقب مع برشلونة الاسباني غدا في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا.

وقال غوريتسكا (25 عاما) عند سؤاله عن كيفية ايقاف ميسي إن «آلاف الاشخاص قبلي حاولوا الإجابة عن هذا السؤال».

وتابع «إنه أمر جيد أنه بعد ان لعبت ضد (البرتغالي كريستيانو) رونالدو بعض المرات، أن تلتقي لاعبا آخر أثر فيك في العقد الاخير من الزمن».

وتستكمل منافسات المسابقة القارية الاهم في العاصمة البرتغالية ليشبونة بنظام الإقصاء من مباراة واحدة اعتبارا من الدور ربع النهائي، الذي انطلق امس بلقاء اتالانتا الايطالي وباريس سان جرمان بطل فرنسا. وأكد الدولي الالماني ان ايقاف ميسي «لا يمكن القيام به الا بشكل جماعي، لأنه لاعب موهوب. لا أعرف كيف ولكن علينا أن نفرض ايقاعنا عليهم». وسجل ميسي هدفه الحادي والثلاثين هذا الموسم امام نابولي الايطالي السبت (3-1) عندما أقصاه من المسابقة ويتطلع لتحقيق لقبه الخامس في دوري الابطال مع النادي الكاتالوني.

أما بايرن الساعي لتحقيق الثلاثية هذا الموسم بعد تتويجه بلقبي الدوري للعام الثامن تواليا والكأس المحليين، فاز بمبارياته الـ13 جميعها منذ استئناف المنافسات بعد توقف قسري بسبب فيروس كورونا المستجد. ويؤكد غورتسيكا أن مباراة برشلونة تشكل اختبارا صعبا «ما من طريق سهل الآن. نحن هنا تحت أشعة شمس البرتغال ونستعد لمباراة في الادوار الاقصائية في دوري الابطال. نحن جاهزون لها. مباريات الاقصاء رائعة». في حين أن هناك نجوماً الى جانب ميسي كالاوروغوياني لويس سواريز والفرنسي انطوان غريزمان، يؤكد لاعب شالكه السابق ان نتائج بايرن لا تعود فقط الى اهداف ليفاندوفسكي.

واعتبر أنه «في الوقت الراهن نلعب كمجموعة واحدة، إضافة الى جودة اللاعبين على المستوى الفردي. لدينا خطة واضحة وقوتنا من دون الكرة يمكن أن تشكل الفارق».

وحذر غوريتسكا الذي وصل الى بايرن في يوليو 2018 من خطورة التشيلي ارتورو فيدال الذي لعب في صفوف بايرن بين عامي 2015 و2018 قبل الانتقال الى برشلونة «تعرفت عليه لأسابيع قليلة ولعبت ضده مرات عدة. إنه لاعب يملك ذهنية قوية ولياقة بدنية عالية».

وأردف «لاحظت ذلك خلال اختبارات اللياقة التي أجريتها الى جانبه، بإمكانه تحمل الألم».

