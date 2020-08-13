توتنهام ضم هويبيرغ

دوليه

أعلن نادي توتنهام الانكليزي اول من امس تعاقده مع لاعب خط الوسط الدنماركي بيار-اميل هويبيرغ من ساوثمبتون بصفقة بلغت قيمتها 15 مليون جنيه استرليني (19 مليون يورو) وفق ما أفادت التقارير. وبات هويبيرغ أول القادمين الى النادي اللندني منذ نهاية موسم الدوري الممتاز موقعا على عقد لمدة خمس سنوات. وقال سبيرز عبر حسابه على موقع تويتر «نحن سعداء للإعلان عن التعاقد مع بيار-اميل هويبيرغ من ساوثمبتون». وجُرد ابن الـ25 عاما من شارة القيادة واستبعد عن غالبية مباريات «القديسين» بعد استئناف النشاط الكروي في يونيو الفائت بعد تقوف قسري بسبب فيروس كورونا المستجد، بعد أن أبلغ ناديه انه غير راغب بتجديد عقده. وأبدى ايفرتون ايضا نيته بالتعاقد مع الدنماركي الا ان رغبته بالتعاون مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ساهمت في انتقاله الى لندن. وقال هويبيرغ «ما كان مهما بالنسبة لي هو أنني أردت أن ألعب في ناد أرى نفسي فيه لسنوات عدة وتوتنهام كان واحدا منها». وتابع «أنا فخور جدا، وسعيد جدا ومتحمس. أعتقد أن هناك مستقبلا رائعا للنادي وأردت أن أكون جزءا منه. يملك سبيرز لاعبين رائعين، مدربا رائعا ونظاما رائعا». وصل هويبيرغ الى ساوثمبتون عام 2016 قادما من بايرن ميونيخ بطل المانيا وألمح مرات عدة رغبته بالانتقال الى توتنهام، حيث كان يضع علامة إعجاب على روابط تقارير ربطته بالنادي اللندني على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي صفقة أخرى، انضم ظهير ايمن توتنهام كايل ووكر-بيترز بصورة دائمة الى ساوثمبتون موقعا على عقد لمدة خمس سنوات بعد ان انتقل اليه على سبيل الاعارة مطلع 2020 حتى نهاية الموسم. يذكر ان توتنهام انهى البرميرليغ ليغ في المركز السادس حيث سيخوض تصفيات الدوري الاوروبي «يوروبا ليغ «الموسم المقبل.