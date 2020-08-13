سيتين يحير برشلونة

دوليه

كشف تقرير صحافي إسباني، عن حيرة داخل أروقة برشلونة، بسبب المدير الفني كيكي سيتين، وما فعله ضد نابولي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. وبحسب صحيفة «ماركا»، فإن سيتين رفض إشراك أنسو فاتي وريكي بويج مع الفريق الرديف في مباراة الصعود الحاسمة، مما كلفهم الخسارة، وخسر برشا، 10 ملايين إسترليني. وأضافت الصحيفة «سيتين لم يُشرك الثنائي في مباراة الصعود ضد ساباديل من أجل لقاء نابولي، لكنه لم يعتمد على أي منهما أمام الفريق الإيطالي». وتابعت «ما زاد الحيرة، أن سيتين استدعى لمواجهة نابولي، مونشو قائد الرديف، والذي شارك في المباراة الفاصلة، بل وأشركه في مواجهة نابولي». يذكر أن ليونيل ميسي قائد برشلونة قاد الفريق للانتصار بنتيجة (3-1) على نابولي، والتأهل لمواجهة بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري الأبطال.