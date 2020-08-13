مارتينيز سيترك بايرن

دوليه

أصبح لاعب الوسط الإسباني خافي مارتينيز، على أبواب الرحيل عن بايرن ميونخ، بنهاية مشوار الفريق في دوري أبطال أوروبا هذا الصيف. وخلال تصريحات نشرتها شبكة «سكاي سبورت ألمانيا»، تحدث كارل هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي للنادي البافاري، عن مستقبل صاحب الـ31 عاماً مع الفريق. وقال: «نحن نعلم أن خافي يريد مغادرة النادي، حال حصوله على عرض مناسب». وشدد رومينيغه على عدم رغبة النادي في وضع عقبات في طريق مارتينيز، معللًا ذلك: «إنه لاعب جيد وموثوق به دومًا، وكان شخصًا جادًا طوال الوقت، لهذا سنحاول إيجاد حل يُرضيه». وأمضى مارتينيز 8 سنوات داخل ملعب أليانز أرينا، منذ انضمامه إلى صفوف الفريق في صيف 2012، قادمًا من أتلتيك بلباو الإسباني مقابل 40 مليون يورو. جدير بالذكر أن أغلب التقارير تشير إلى إمكانية عودة مارتينيز للنادي الباسكي.