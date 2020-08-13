«تصفيات آسيا» إلى 2021

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس تأجيل جميع المباريات المتبقية من تصفيات الدور الثاني لمونديال 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين الى العام المقبل بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت هذه التصفيات مقررة أصلاً في مارس الماضي، لكن تفشي وباء «كوفيد-19» حال دون اقامتها في موعدها قبل أن يعلن الاتحاد الآسيوي استئنافها في أكتوبر ونوفمبر المقبلين، قبل أن يقرر تأجيلها مرة جديدة الى العام المقبل. ويتأهل الى الدور الثالث متصدرو المجموعات الثماني وأفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني.

وتتأهل أول أربعة منتخبات في الدور الثالث الى المونديال القطري، فيما يخوض الخامس ملحقاً دولياً.

وقال بيان صادر عن الاتحاد القاري للعبة: «سيتم تحديد المواعيد الجديدة لتصفيات مونديال 2022 وكأس اسيا 2023 في الوقت المناسب».

وأضاف: «يقوم الاتحاد الدولي (فيفا) مع الاتحاد الاسيوي بالعمل سوياً لمراقبة الوضع الصحي في المنطقة عن كثب بهدف حماية صحة وسلامة جميع المشاركين قبل تحديد المواعيد الجديدة لمباريات التصفيات».

وتنتظر الأزرق مواجهتان صعبتان في التصفيات الآسيوية المشتركة أمام أستراليا والأردن على التوالي قبل أن يواجه تايوان السهلة في ختام منافسات المجموعة الثانية.

ويحتل الأزرق المركز الثاني في المجموعة برصيد 10 نقاط من 5 مباريات مقابل 12 نقطة لأستراليا المتصدرة من 4 مباريات، ويأتي الأردن ثالثاً مع 10 نقاط لكنه يتأخر عن الأزرق بفارق الأهداف، وتحتل نيبال المركز الرابع برصيد 3 نقاط وأخيراً تايوان دون أي نقطة.

