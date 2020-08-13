القادسية والعربي... «حبايب»

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انتهى اللقاء الودي الذي جمع الغريمين التقليدين القادسية والعربي بالتعادل 1-1 أول من أمس على ستاد صباح السالم ضمن استعدادات الفريقين لعودة النشاط الرياضي. تقدم العربي بهدف الليبي السنوسي الهادي في الدقيقة 49 من ركلة جزاء، وتعادل القادسية بواسطة رأسية النيجيري جيمس أوكوسا في الدقيقة 76.

وحظيت مواجهة الكبيرين بمتابعة جماهيرية رغم أنها ودية وتحضيرية وجاءت بعد أن لعب الأصفر لقاءين تجريبيين فاز في الأول على خيطان بثلاثية نظيفة، وفي الثاني على اليرموك بنتيجة 4-2. وخاض الأخضر لقاءين وديين فاز فيهما على خيطان 4-2 وعلى السالمية بهدف دون رد. وبدأ القادسية اللقاء بتشكيلة تضم الحارس مبارك الحربي وعامر معتوق خالد ابراهيم وضاري سعيد والأردني عدي الصيفي في الدفاع، وعيد الرشيدي وفهد الأنصاري ورضا هاني وأحمد الظفيري في الوسط، وبدر المطوع والفلسطيني عدي الدباغ في الهجوم.

في المقابل دخل العربي المباراة بالحارس سليمان عبدالغفور وعبدالله عمار وأحمد الصالح وعلي عتيق وحسن حمدان ومحمد فريح والغاني عيسى يعقوبو وعبدالله الشمالي والليبي السنوسي الهادي والعاجي سيدريك هنري والغيني سيكو كيتا الذي ما زال تحت التجربة. وسجل القادسية أفضلية بسيطة في بداية المباراة وكاد الظفيري أن يفتتح التسجيل في الدقيقة التاسعة لكن القائم منع تسديدته الزاحفة من دخول المرمى. وخرج مدافع القادسية خالد ابراهيم بسبب الاصابة ليدخل بدلاً منع الشاب ناصر سالم. وانتظر العربي حتى الدقيقة 35 ليهدد مرمى القادسية عبر كيتا الذي تلاعب بالدفاع وسدد كرة قوية تصدى لها الحربي ببراعة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وبدأ الأخضر الشوط الثاني بالخطورة ذاتها عبر كيتا الذي تلقى تمريرة من يعقوبو وانفرد بالمرمى لكنه تعرض للاعاقة من ناصر سالم فأعلن الحكم عن ركلة جزاء وأشهر البطاقة الحمراء في وجه مدافع القادسية، وانبرى السنوسي لركلة الجزاء وسجل منها هدف التقدم للأخضر (49). وباتفاق مدربي الفريقين أشرك القادسية النيجيري جيمس أوكوسا بدلاً من ناصر سالم المطرود ليكمل الفريقان المباراة كاملي العدد.

وبحث القادسية عن هدف التعادل فيما اعتمد العربي على الهجمات المرتدة التي لم تسفر عن شيء، حتى تمكن الأصفر من تعديل النتيجة عبر ركلة ركنية نفذها المطوع وتطاول لها جيمس برأسه في مرمى الحارس البديل أحمد دشتي (76). وقاد القادسية لاعبه المخضرم صالح الشيخ في ظل غياب المدرب الاسباني بابلو فرانكو وطاقمه الفني، فيما أشرف على العربي المدرب المساعد أحمد عثمان انتظاراً لوصول اللبناني باسم مرمر.

ويحتل القادسية المركز الثاني برصيد 30 وبفارق الأهداف عن الكويت المتصدر، فيما يأتي العربي خامساً برصيد 21 نقطة، علماً بان الأصفر فاز في مواجهتي الفريقين في الدوري هذا الموسم 2-0 ذهاباً و1-0 اياباً، فيما أقصى الأخضر غريمه التقليدي من كأس ولي العهد بعد الفوز عليه بركلات الترجيح. وتنتظر الفريقين مواجهتين قويتين في استئناف الدوري، فيلعب القادسية مع مضيفه السالمية، ويحل العربي ضيفاً على الكويت يوم 21 أغسطس الحالي.

