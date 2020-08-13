تشكيل لجنة التقييم لزيارة الرياض والدوحة المرشحتين لاستضافة «آسياد 2030»

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أعلن الشيخ أحمد الفهد رئيس المجلس الاولمبي الآسيوي امس تشكيل لجنة التقييم لزيارة مدينتي الرياض والدوحة المتنافستين على استضافة دورة الالعاب الآسيوية عام 2030.

وقال الفهد في بيان: «أنا مرتاح للغاية لتشكيل لجنة التقييم. لدينا العديد من القادة في جميع أنحاء آسيا الذين يتمتعون بخبرة كبيرة من الألعاب الآسيوية والألعاب الاولمبية، وأنا متأكد من أن أعضاء لجنة التقييم سيغطون كل جانب من جوانب التخطيط والاعداد والادارة والعمليات الخاصة بالألعاب الآسيوية». وتابع: «نمت دورة الألعاب الآسيوية لتصبح أكبر حدث متعدد الرياضات في العالم، ونحن فخورون بهذا النجاح».

وشارك 11300 رياضي ينتمون الى 45 لجنة أولمبية وطنية في دورة الالعاب الآسيوية الاخيرة التي أقيمت في جاكرتا وبالمبانغ بإندونيسيا، وتضمنت منافسات في 465 مسابقة موزعة على 40 رياضة. وتتنافس العاصمة السعودية الرياض والعاصمة القطرية الدوحة على استضافة دورة الالعاب الآسيوية المقررة في عام 2030. وطلب المجلس الاولمبي الآسيوي من المدينتين تقديم ملفي الترشيح بحلول يوم الاحد في الرابع من أكتوبر المقبل. وتقام دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في مدينة هانغتشو بالصين في الفترة من 10 الى 25 سبتمبر 2022، ودورة الألعاب الآسيوية العشرين في أيتشي ناغويا باليابان من 19 سبتمبر الى 4 أكتوبر 2026.

وتتألف لجنة التقييم من: وي جيزهونغ (الرئيس)، ريو سونغ مين (رئيس لجنة الأعضاء المحيطين أو المرافقين للرياضيين في المجلس الاولمبي الأسيوي)، ميكايلا كوجوانغكو (عضو لجنة الرياضيين)، جان همام (رئيس اللجنة الاولمبية اللبنانية)، البروفسور محمد يونوس بوبالزاي (أمين عام اللجنة الاولمبية في افغانستان)، عزت مرادوف (أمين عام اللجنة الاولمبية في تركمانستان)، باتوشيغ باتبولد (النائب الاول لرئيس اللجنة الاولمبية في منغوليا)،وحسين المسلم مدير عام المجلس الاولمبي الآسيوي ،وممثلان من مقر المجلس الاولمبي الآسيوي في الكويت.

