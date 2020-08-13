الشيخ: الأصفر لا يتأثر بالغيابات

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أكد لاعب القادسية صالح الشيخ الذي يشرف على تدريب الفريق حالياً أن القادسية فريق كبير ولا يجب أن يتأثر بالغيابات رغم أهمية المدافعين الغاني رشيد سومايلا وجيمس أوكوسا اللذين سيغيبان عن لقاء الفريق المقبل أمام السالمية في استئناف الدوري، بالاضافة الى احتمالية غياب خالد ابراهيم الذي خرج من المباراة بسبب الاصابة.

وأضاف الشيخ في تصريح تلفزيوني أن الأصفر لم يصل بعد الى المستوى المطلوب كما لم يستعد اللاعبون لياقتهم البدنية بسبب تأخر انطلاق التدريبات، لافتاً الى مواجهة القادسية والعربي يغلب عليها الحماس حتى وان كانت ودية.

