وقفة تأمل في مستقبل الرياضة الكويتية بعد...

محلية

... بعد «كورونا»، هذه هي تكملة عنوان المقالة التي اكتبها اليوم ولا اعلم ما سيحدث غدا للرياضة الكويتية التي تدار بأسلوب خفي والكل ينتظر مفاجآتها بالقريب العاجل وبتنفيذ التعديلات المطلوبة... او العقاب بأي أسلوب يردع من يقول لا.... سابقا كنا نتابع قضية رفع الشكاوى على الرياضة الكويتية والان جاءنا وضع جديد لا اعتقد انه من صالح الرياضة والرياضيين لان الرؤية واضحة بأن القيادة أصبحت بأيدي مجموعات لها مصالح مشتركة (مستقبلا).

ما اتوقعه او ما اقرأه مما يحدث هذه الأيام يعطيني احساسا بان ما هو قادم قد يكون أفضل من الان وبأسلوب ايجابي... فالشاهد على ما يحدث هذه الأيام في المجتمع الكويتي من كشف الكثير من أمور الفساد واستغلال السلطة بتعسف يجعلني واثق من ان الوضع سيتغير (من تحت الى فوق) فـ«كورونا» لها ايجابيات لا تحصى على مستوى الدولة... نعم هو مرض او وباء سينتهي ان شاء الله بالقريب العاجل والوضع السياسي أيضا سيتغير في نوفمبر 2020 عند عقد انتخابات مجلس الامة... فقضايا الفساد واستغلال السلطة كان له اثر على فكر الناس واتضحت أمور كثيرة من شأنها ان تغير الوضع الحالي بما فيها الوضع الرياضي وتعديل ميزان القرارات الرياضية الصحيحة وبالتأكيد لن يكون هناك محسوبيات أو املاءات على مصلحة الكويت.

ما هو ظاهر الان من رؤيتي للوضع الرياضي الحالي هي المنشأة الرياضية التي بالتأكيد ستكون من صالح الرياضيين والرياضة الكويتية...وهنا تشكر الحكومة ومن في أجهزة هيئة الرياضة على هذا الاهتمام ويا ليت تحذو بقية القطاعات حذو قطاع المنشآت الرياضية واتمنى ان يكون لقطاع الرياضة للجميع النصيب من هذه المنشآت...اما الصراعات الرياضية فلن يوقفها الا قوانين تدعم الرياضة الكويتية لوقف التعسف والسيطرة من أصحاب القوى الانتخابية في الأندية الرياضية خصوصا النظم الأساسية التي اقرت أخيراً وأحدثت شرخاً واضحاً في ادارة الهيئات الرياضية الاهلية ( أندية – اتحادات – لجنة اولمبية ) فرجاء لا يقول لي أحد بأن الرياضة بخير، لان الواقع يقول الرياضة في «شر».... الى ان تتعدل الأمور مستقبلا....

والله من وراء القصد.

