أبو أحمد.. رجل المواقف التي لا تنسى

محلية

بقلوب راضية يعتصرها الألم والحزن تلقينا خبر وفاة الصديق العم الغالي سعد مفرج المسيلم كفاجعة هزت جميع المنتسبين للحركة الرياضية وكل من عرفه عن قرب ولمس افعاله ومناقبه.

فعندما يخطف الموت الاحبة فانه يترك للمحبين قلوبا يعتصرها الحزن، وعيونا تغمرها دموع الفقد... وعقولا تستدعي الذكريات املا بالوصل.

فأبو احمد -رحمه الله- كان رجلا بكل ماتحمله الكلمة من معانٍ، رجلا كلما استدعت المواقف للرجال، وأخا كلما كانت الحاجة للعضيد، وصديقا في وقت عز فيها الصديق الصدوق، وصدرا رحبا يستوعب الجميع وتلتقي على مرافئ حكمته كل الخصوم، ابو أحمد اسم يتبادر للذهن رجلا تجمعت فيه كل صفات الانسانية متى ما كان البحث عن فضائل الطيبة والكرم وحسن الخلق والصدق، فكيف لا نبكي غيابا ابديا لاحد رجال الحركة الرياضية المكلومة.

نؤمن بان الموت حق وهذا يقين نعيشه.. فكل يوم نودع راحلا ونعزي في فقيد.. ألا ان فقد المحبين يبقى ندبة في النفس، وليس لنا من دواء الا ان نعزي انفسنا والحركة الرياضية واسرة الفقيد وان نتضرع للباري عز وجل ان يرحم ابا احمد برحمته وان يتغمده بواسع رحمته وان يلهمنا ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

لله ما أعطى ولله ما اخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى.. وكل شيء عنده بمقدار، مثواك الجنة يابو أحمد.. انا لله وانا اليه راجعون.

سالم سعدون الرشيدي

عضو الاتحاد الكويتي لكرة القدم

