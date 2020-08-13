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القلاف مدرباً لـ«سلة اليرموك»

زيد خلف
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الخميس 13 أغسطس 2020

تعاقد نادي اليرموك مع المدرب خالد القلاف ليشرف على الفريق الاول لكرة السلة في النادي الموسم المقبل بدلاً من مدرب الفريق السابق طلال بلال الذين انتقل لتدريب العربي.
ويملك القلاف خبرة طويلة في تدريب الاندية المحلية اذ سبق له الاشراف على اكثر من فريق مثل الشباب والعربي، كما تولى تدريب «أزرق السلة» لفترات طويلة ويعتبر من أفضل المدربين المحليين في الوقت الحالي.
ويسعى اليرموك الذي قدم مستويات مميزة الموسم الماضي الى المحافظة على لاعبي الفريق وتعزيز صفوفه ببعض التعاقدات الجديدة من اجل المنافسة على المراكز المتقدمة في الموسم المقبل.


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