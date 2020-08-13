loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«سلة الجهراء» ضم الظفيري

زيد خلف
مقالات أخرى للكاتب
الخميس 13 أغسطس 2020

ضم الجهراء لاعب كرة السلة نواف الظفيري بعقد حر لمدة موسم مستفيداً من قانون الاتحاد الجديد الذي يجيز انتقال اللاعبين الذين بلغوا 30 عاما دون موافقة أنديتهم.
ويأتي تعاقد الجهراء مع الظفيري في ظل نشاط ادارة الفريق في ابرام عدد من التعاقدات من اجل الدخول الى المنافسة بقوة على اللقب في الموسم المقبل.
وكان الجهراء تعاقد مع نجم القادسية عبدالعزيز الحميدي وزميله في الفريق احمد درويش الى جانب نجم كاظمة محمد اشكناني فضلا عن تجديد اعارة اللاعبين عبدالرحمن الجمعة ويوسف عقاب.
وينتظر الفريق وصول مدربه الجديد المصري أمير الكناني من اجل قيادة تدريبات «سلة الجهراء» استعدادا للموسم المقبل.ويشغل الظفيري لاعب التضامن السابق مركز صانع الالعاب وهو خاض العديد من التجارب مع اندية الكويت وكاظمة وبرقان ويعد من اللاعبين المميزين الذين سيضيفون الكثير لسلة الجهراء.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة