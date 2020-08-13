«سلة الجهراء» ضم الظفيري

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ضم الجهراء لاعب كرة السلة نواف الظفيري بعقد حر لمدة موسم مستفيداً من قانون الاتحاد الجديد الذي يجيز انتقال اللاعبين الذين بلغوا 30 عاما دون موافقة أنديتهم.

ويأتي تعاقد الجهراء مع الظفيري في ظل نشاط ادارة الفريق في ابرام عدد من التعاقدات من اجل الدخول الى المنافسة بقوة على اللقب في الموسم المقبل.

وكان الجهراء تعاقد مع نجم القادسية عبدالعزيز الحميدي وزميله في الفريق احمد درويش الى جانب نجم كاظمة محمد اشكناني فضلا عن تجديد اعارة اللاعبين عبدالرحمن الجمعة ويوسف عقاب.

وينتظر الفريق وصول مدربه الجديد المصري أمير الكناني من اجل قيادة تدريبات «سلة الجهراء» استعدادا للموسم المقبل.ويشغل الظفيري لاعب التضامن السابق مركز صانع الالعاب وهو خاض العديد من التجارب مع اندية الكويت وكاظمة وبرقان ويعد من اللاعبين المميزين الذين سيضيفون الكثير لسلة الجهراء.

