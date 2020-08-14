أول النهار

أجرى وزير الخارجية وزير الدفاع بالانابة الشيخ د. أحمد الناصر امس اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية جمهورية العراق د. فؤاد حسين، حيث جدد التأكيد على دعم الكويت لسيادة العراق وسلامة أراضيه، مؤكداً وقوف الكويت الى جانب العراق في كل ما يتخذه من اجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره، مع ادانتها لأي اعتداءات خارجية ورفضها للتدخلات التركية العسكرية في الأراضي العراقية، انطلاقاً من موقفها المبدئي والثابت الرافض لأي تدخلات تمس سيادة أي من الدول العربية، معرباً عن خالص مشاعر العزاء للشهداء العسكريين العراقيين الذين وافتهم المنيّة جراء الاعتداء، ومتمنياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين من هذا الهجوم.

ومن جانبه أعرب وزير خارجية العراق عن بالغ الشكر والتقدير على الموقف المبدئي لدولة الكويت والذي يعكس طبيعة العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وحرصهما على موجبات الجيرة ورفضهما لأي عدوان خارجي.

من جانب اخر، أعلن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية استعداده لتقديم الدعم للجمهورية اللبنانية في مواجهة تبعات الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت عبر التزامات مسبقة يعاد تخصيصها لمصلحة لبنان بما يقارب 30 مليون دولار لخدمة المشاريع سيتم التنسيق بشأنها مع المسؤولين هناك.

وقال المدير العام للصندوق عبدالوهاب البدر لـ «كونا» انه بعد كلمة سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الدولي لمساعدة ودعم بيروت والشعب اللبناني «هناك اتصالات جارية مع المسؤولين في لبنان لوضع آلية واضحة تأخذ بعين الاعتبار حاجة الشعب للمشاريع ذات الأهمية وسيتم أخذ القرار المناسب لأي مشروع له الأولوية». وأفاد البدر بأن من ضمن تلك المشاريع (صوامع الغلال) الذي تم بناؤه عام 1970 بموجب اتفاقية قرض بين الصندوق ولبنان موضحا أنه عند الاتفاق مع الجانب اللبناني سيتم تخصيص بعض هذه المنح السابقة التي لم تستغل خلال الأعوام الماضية وهي بقيمة 30 مليون دولار واعادة جدولتها لمصلحة المشاريع الجديدة التي يتم الاتفاق عليها. وذكر أن مشروع (صوامع الغلال) يشكل جزءا رئيسا من الأمن الغذائي في لبنان في حفظ وانتاج الحبوب والطحين فضلا عن قدرته التخزينية العالية بسعة 145 ألف طن وقدرته في تغطية 85 في المئة من حاجة الشعب.

ولفت الى خبرة الصندوق في التعامل مع هذه الأحداث التي اكتسبها خلال سنوات طويلة في التمويل واعطاء القروض للمشاريع الانمائية التي تخدم الشعوب في كل بقاع العالم انطلاقا من مبادرات الكويت الدولية الانسانية.

وقال ان سياسة الصندوق الكويتي تشترط قبل تنفيذ أي مشروع أن يتم الاشراف من مسؤولي الصندوق خلال متابعتهم عبر الدراسات والتقارير مؤكدا أنه لا يتم تحويل أي مبلغ لمشاريع تلك الدول الممولة الا عن طريق التعامل مباشرة مع المقاول أو المنفذ الرئيس.

وشدد على حرص ادارة الصندوق على اختيار أفضل الدراسات والتقارير المناسبة قبل البدء في تنفيذ أي مشروع علاوة على مشاركتهم في متابعة وطرح المناقصات للتأكد من جميع الاجراءات القانونية.

وبين البدر أنه ستتم اعادة النظر أيضا في مشروع محطة التحويل الأساسية الكهربائية في بيروت الذي تضرر جراء الانفجار بعد المشاورات مع المسؤولين في لبنان.

