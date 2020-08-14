أول النهار

قام رئيس الأركان الفريق الركن محمد الخضر بتقليد عدد من الضباط رتبهم، وذلك بعد صدور المرسوم الأميري بتوليتهم ضباطاً بالجيش، حيث بدأت مراسم التولية بقراءة المرسوم الأميري، ومن ثم أدى الضباط الجدد القسم القانوني. ونقل رئيس الأركان للضباط الجدد مباركة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور، وهنأهم بحصولهم على ثقة صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما أوصاهم بالمحافظة على هذا القسم، ووضع مصلحة الوطن والذود عنه نصب أعينهم، داعياً المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان على وطننا الغالي تحت ظل قيادة صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد، وسمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

حضر مراسم التقليد نائب رئيس الأركان الفريق الركن خالد صالح الصباح، ورئيس هيئة الخدمات الطبية الشيخ د. عبدالله مشعل الصباح وعدد من كبار الضباط القادة بالجيش.

