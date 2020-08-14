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كشف رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم في تصريح لـ«النهار» عن أن أوضاعه الصحية، وتحديات بيئة العمل وراء استقالته، مضيفاً «لن أدخل في التفاصيل لاعتبارات مهنية وقد اطلعت وزير المالية براك الشيتان على جميع التحديات التي تواجه العمل».

وكان الجاسم قد وجه رسالة إلى موظفي الكويتية، أمس، أشار من خلالها إلى قبول استقالته من قبل وزير المالية، مقدماً الشكر لجميع العاملين على تعاونهم معه خلال فترة العمل. وقال: «تقدمت للمرة الأولى في 6 مايو 2020، إلا أنها رفضت من قبل وزير المالية وقمت بمواصلة أعمالي، ومع استمرار تحديات بيئة العمل التي لا تمكني من الاستمرار في العمل، قمت بتقديم استقالتي للمرة الثانية في 6 أغسطس الحالي وتم قبولها من قبل وزير المالية».

وأشار إلى أنه خلال فترة رئاسته لمجلس إدارة الشركة التي امتدت من أول أبريل 2018 وحتى 6 أغسطس الحالي، قام ببذل جميع الجهود للارتقاء بعمل الشركة وبموظفيها وفق أحدث النظم المتبعة وبما يتفق مع رؤية الكويت التنموية في جميع المجالات.