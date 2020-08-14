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اقرت الحكومة امس الانتقال الى المرحلة الرابعة من خطة العودة للحياة الطبيعية مع دمج بعض انشطة المرحلة الخامسة معها وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، فيما اكدت مصادر حكومية ان السلطات الصحية طالبت بالاستمرار في تطبيق الحظر الجزئي على ان ينظر في رفعه الخميس القادم.

وكان رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم اعلن ان مجلس الوزراء كلف في اجتماعه الاستثنائي امس الوزراء كل في مجال اختصاصه بتنفيذ المرحلة الرابعة من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل والتي من المقرر ان تشهد عودة تقديم الخدمة من داخل المطاعم والمقاهي وكذلك عودة عمل المواصلات العامة في مختلف المناطق مع التباعد، والعمل من مقار العمل في الجهات الحكومية والقطاع الخاص بأكثر من نسبة 50%، مع تطبيق الشروط الصحية.

وقال المزرم في تصريح له امس: ان مجلس الوزراء قرر السماح لبعض الأنشطة المدرجة في المرحلة الخامسة بالعمل خلال المرحلة الرابعة مع الالتزام بالاشتراطات الصحية، وتشمل الأندية الرياضية والصحية، محلات العناية الشخصية الصالونات والحلاقة، محلات الخياطة والمشاغل.

كما اعلن المزرم، ان مجلس الوزراء قرر الموافقة على استئناف نشاط كرة القدم في اطار الاستعدادات للبطولات القارية والدولية مؤكدا ان استئناف النشاط سيكون دون حضور جمهور، مع مراعاة تطبيق الاشتراطات الصحية، وذلك اعتبارا من تاريخ 15 أغسطس الحالي.

الى ذلك حددت وزارة الصحة ضوابط حضور مجالس العزاء في الحسينيات بعدم تجاوز حضور الحسينيات لـ 15 دقيقة واقتصار الدخول على الرجال فقط ما بين 15 و60 عاما.

ودعت الى عدم دخول المصابين بأي امراض مزمنة او ب?يروس كورونا او المخالطين او المحجورين منزليا والالتزام بلبس الكمامات وألا تقل المسافة بين الشخص والآخر عن متر ونصف المتر مع تجنب اقامة صلاة الجماعة في الحسينيات لاقتصارها على المساجد.

وشملت الضوابط عدم احضار اي اكل او مشروبات من الخارج الى الحسينية مع الغاء توزيع المشروبات والمأكولات داخل الحسينية وخارجها.

ودعت الوزارة الى فتح الحسينيات قبل بدء موعد المجلس بنصف ساعة فقط مع مراعاة غلقها بعد ربع ساعة على الأكثر من انتهاء المجلس.

وطالبت الوزارة بضرورة تنظيم عملية الدخول والخروج وتطبيق التباعد الجسدي والقيام بفحص درجة الحرارة مع عدم السماح بدخول اي شخص تتجاوز درجة حراراته 37.5 درجة مئوية.

وطالبت الوزارة بوضع بوابات الكترونية للتفتيش الامني لضمان عدم التلامس وفي حال تعذر توافرها يتم التفتيش اليدوي بشرط التزامك من يقوم بالتفتيش بلبس وسائل الحماية الشخصية بالكامل.