وطن النهار

تنفيذاً للتوجيهات السامية لسمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وتجسيداً لروح الاخوة والتعاون المشترك بين البلدين ، فقد غادرت صباح أمس طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية متوجهة إلى الجمهورية اللبنانية، حيث تعتبر هذه الرحلة ضمن الجسر الجوي الذي خُصص لنقل الاحتياجات والمساعدات الطبية الطارئة والمواد الغذائية ، وذلك لتأمينها للمتضررين جراء حادث الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

?هذا، وتأتي هذه الرحلة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة ، والجدير بالذكر أن قد تم شحن 35 طنا من الاحتياجات الطارئة والمواد الغذائية.

من جانبه قال المستشار في سفارة الكويت لدى لبنان عبد الله الشاهين لـ «كونا» ان الطائرتين محملتان بحوالي 100 طن من المواد الغذائية ليبلغ مجموع طائرات الجسر الجوي منذ انطلاقه 13 طائرة نقلت 605 اطنان.وأضاف أنه يوجد تعاون تام مع السلطات اللبنانية ممثلة بقيادة الجيش اللبناني من خلال تأمين التسهيلات كافة والتسليم والتسلم اضافة الى الشحنات التي سلمت الى الصليب الاحمر والمقدمة من الهلال الاحمر الكويتي.

وأشار الى استمرار الجسر الجوي بوصول مزيد من الطائرات المحملة بالمساعدات في الايام المقبلة لدعم لبنان الشقيق في هذا الظرف الدقيق.

من جانب آخر اكد رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الاحمر الكويتي د. هلال الساير دعم الجمعية المستمر للشعب اللبناني لاسيما الذين تأثروا من انفجار مرفأ بيروت من النواحي الاغاثية والصحية. وقال في تصريح لـ «كونا» عقب لقائه وفداً من السفارة اللبنانية برئاسة القائم بالاعمال بالوكالة باسل عويدات ان الجمعية مستمرة في دعم الاشقاء في لبنان مشيرا الى الدعم الصحي للمستشفيات وتوزيع المواد الغذائية على المتضررين جراء الانفجار.واضاف انه منذ وقوع الانفجار بدأت الجمعية بمتابعة تطورات ومستجدات الأحداث والأوضاع الميدانية في لبنان وتداعياتها الإنسانية على المتضررين وبتوجيهات من سمو نائب الامير سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد، مبينا ان الجمعية سيرت أسوة بمؤسسات الدولة جسرا جويا من المعونات الغذائية والطبية لصالح الشعب اللبناني الشقيق.

وذكر ان هناك تنسيقا وتعاونا من خلال سفارة الكويت في بيروت والصليب الاحمر اللبناني وفريق الهلال الاحمر الكويتي للوصول للمتضررين من المواطنين اللبنانين ودعم المستشفيات المتضررة.

من جانبه عبر عويدات في تصريح مماثل عن بالغ الشكر والعرفان للكويت وشعبها وللهلال الاحمر الكويتي للوقوف الى جانب لبنان في ظل الظروف الراهنة.

واشاد بدور الجمعية وتقديمها المساعدات الغذائية والطبية العاجلة للمتضررين مؤكداً ان هذا دليل على متانة العلاقات بين الشعبين الشقيقين.وقال ان المساعدات الكويتية للشعب اللبناني محل تقدير وثناء من الشعب اللبناني الذي لا ينسى مواقف الكويت ودعمها للبنان في كل الظروف.

