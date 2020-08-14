وطن النهار

أكد الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية استعداده للتباحث مع الحكومة السودانية للاتفاق حول المشاريع التنموية ذات الأهمية في المرحلة المقبلة وتأجيل أقساط السداد المستحقة والمتأخرة في إطار مبادرة مع البنك الدولي ومجموعة العشرين لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار. وقال المدير العام للصندوق عبدالوهاب البدر في بيان صحافي أمس بمناسبة ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك في مؤتمر أصدقاءالسودان بالعاصمة السعودية عبر تقنية الفيديو إن الصندوق وقع اتفاقية خاصة للترتيبات المالية في إطار المبادرة الخاصة بالدول الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC).

وأضاف البدر أن إدارة الصندوق تواصل التباحث مع السودان ممثلا بوزارة المالية بشأن تأجيل أقساط السداد المستحقة والمتأخرة في إطار مبادرة مجموعة البنك الدولي ومجموعة العشرين.

وأكد أن المؤتمر يهدف الى توفير الدعم لمواجهة الأوضاع الاقتصادية للسودان التي تشكل تحديا رئيسا لعملية الانتقال في البلاد وتحقيق الاستقرار من خلال الإصلاحات الاقتصادية.

وأجرى المشاركون خلال المؤتمر مناقشات حول أفضل السبل لتنسيق الدعم والعمل مع حكومة السودان الانتقالية للتوصل إلى سلام شامل ومستدام وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والازدهار خلال هذه الفترة الحرجة وجاءت التوصيات في الإعلان النهائي عن المؤتمر بضرورة مواصلة العمل مع الحكومة السودانية لتحقيق الأهداف.

يذكر أن السودان حصل خلال المؤتمر السابق الذي نظمته الحكومة الألمانية على تعهدات مالية بقيمته 8ر1 مليار دولار من الدول المشاركة في المؤتمر.

