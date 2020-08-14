وطن النهار

أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية فهد الكشتي، ان اراء الجمعيات التعاونية محل تقدير واحترام وبحث من قبل الاتحاد، مشيرا الى انه سيتم بحث جميع الاقتراحات وتحديد أفضل السبل للتعامل مع اعفاء الجمعيات من رسوم املاك الدولة.

وقال في تصريح صحافي بعد حضور 58 رئيس جمعية تعاونية اجتماعاً امس في الاتحاد لمناقشة اقتراح وزارة الشؤون اعفاء الجمعيات من رسوم املاك الدولة، انه تم بحث الاعفاء للمستثمرين المدة بسيطة وتخفيض 30 %. وأشار إلى أنه سيتم ربط الجمعيات التعاونية بالمنصة الإلكترونية بحيث تكون الاسعار ظاهرة للجميع ومتاحة حتى للمستهلك ليراقب السلع في الجمعيات وتكون العملية شفافية بشكل كامل موضحا أن جميع الجمعيات التعاونية أبدوا تعاونهم بهذه الفكرة، وعبروا عن تعاونهم بشكل كامل. وقال إنه سيكون هناك برنامج على الهواتف يتيح للمستهلك الاطلاع على الأسعار المعتمدة من قبل، كما سيكون هناك آلية لدخول رؤساء الجمعيات التعاونية ورؤساء لجان المشتريات في جميع الجمعيات للاطلاع على كل الأصناف المقدمة لديهم. واشاد الكشتي برؤساء الجمعيات التعاونية واهتمامهم بكل ما يخص الجمعيات، لافتا الى ان الرؤساء على قدر كامل من المسؤولية وجميعهم لديهم افكار واقتراحات تطور من العمل التعاوني ، وتعتبر هذه دفعة قوية لاتحاد الجمعيات التعاونية لمزيد من العطاء بروح الفريق الواحد.

ولفت إلى أن المشروع الذي قدمه للمنصة الإلكترونية لاقى استحسان رؤساء الجمعيات التعاونية وعبروا عن دعمهم لهذه الخطوة التي من شأنها كبح جماع ارتفاع الأسعار وان تكون متاحة للجميع للاطلاع عليها.

