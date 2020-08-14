وطن النهار

أصدر مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة احمد الموسى، قرارات نقل بين مراقبي وحدات تقدير الاحتياج حيث اعتمد نقل مراقب وحدة تقدير احتياج العاصمة عبدالله المطيري الى مراقب وحدة تقدير احتياج حولي ونقل مراقب وحدة تقدير احتياج الفروانية طلال الدوسري الى مراقب وحدة تقدير احتياج العاصمة، ونقل مراقب وحدة تقدير احتياج حولي خالد الصليلي الى مراقب وحدة تقدير احتياج الجهراء.

وقرر الموسى، نقل مراقب وحدة تقدير احتياج الجهراء بدر الزنكوي الى مراقب تنظيم مكاتب الاستقدام بادارة تنظيم الاستقدام، ونقل مراقب وحدة تقدير احتياج الاحمدي حسن السهلي الى مراقب وحدة تقدير احتياج الفروانية، ونقل مراقب وحدة تقدير احتياج مبارك الكبير وليد الفوزان الى مراقب استقدام العمالة المنزلية في ادارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية. واعتمد ندب ناصر الجريب من رئيس قسم العمالة المقدرة الى مراقب تقدير الاحتياج في محافظة الاحمدي وانور العازمي من مراقب التفتيش والمتابعة في ادارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية الى مراقب تقدير الاحتياج في خدمات اصحاب الاعمال، و نقل خالد بطي من مراقب تقدير الاحتياج في خدمات اصحاب الاعمال الى مراقب تقدير احتياج مبارك الكبير، وندب فيصل عبيد من وظيفة مشرف عمل للقيام باعباء رئيس قسم العمالة المقدرة في محافظة الاحمدي.

