وطن النهار

استعرض مدير فرع بلدية محافظة الفروانية محمد صرخوه الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الفرق الرقابية بمختلف الإدارات بفرع بلدية المحافظة خلال الشهر الماضي من خلال تكثيف الجولات الميدانية على كافة الأنشطة التجارية بالمجمعات والبقالات والمقاهي والمطاعم للتأكد من التزام العاملين بتعليمات السلطات الصحية باتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية والإحترازية بإرتداء القفازات والكمامات والتباعد الجسدي للحد وتجنب انتشار فيروس كورونا فضلا عن التأكد من إلتزامهم بلوائح وأنظمة البلدية.

ولفت إلى أنه تم إصدار 50 ترخيصا هندسيا للبناء لمكاتب هندسية ودور إستشارية بعد التأكد من إستيفائها كافة الإشتراطات ومعايير لائحة البناء قضلا عن إصدار 84 معاملة إنهاء إشراف وإصدار 71 كتابا لوزارة الكهرباء والماء لإيصال التيار الكهربائي لعقارات.

