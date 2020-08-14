وطن النهار

أكدت السفيرة الأميركية لدى البلاد الينا رومانوسكي ان الولايات المتحدة تشهد حراكا اجتماعيا لمناهضة التمييز العرقي والذي من الممكن ان يؤدي الى تغيير حقيقي في طريقة تعاملنا مع العنصرية الممنهجة والتعامل الوحشي للشرطة في بعض الأحيان، لافتة الى الحزن العميق الذي انتاب الأميركيين بسبب الحادث المأسوي الذي ادى الى مقتل المواطن الأميركي جورج فلويد وقالت: لقد شهدت الأسابيع التي تلت الحادث تضامن قطاعات عريضة من الشعب الأميركي مع قضيته.

وأشارت رومانوسكي خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها السفارة الأميركية عن العلاقات العرقية والحراك المدني في الولايات المتحدة بعنوان «الحرية والعدالة للجميع» الى ان الاحتجاجات التي عمت الولايات المتحدة بسبب هذا الحادث هي الأكبر في تاريخها حيث قام بها حوالي 26 مليون نسمة من اكثر من 2000 مدينة، وهذه الحركة الاحتجاجية نتج عنها حركة عالمية تفاعل معها الناس من اكثر من 60 دولة في مختلف انحاء العالم.

ولفتت الى ان الدستور الأميركي ينص على حق المواطنين في العيش بسلام وعدم جواز المساس بحقوقهم في ان يكونوا امنين في اشخاصهم ومنازلهم ومستنداتهم ومقتنياتهم، موضحة ان الولايات المتحدة دولة يحكمها القانون.

وتابعت: لا نخجل من اثارة مثل هذه القضايا وذلك من اجل تحقيق التقدم في مثل هذه الملفات، والدول بالتأكيد تزداد قوة بقدر ممارسة مواطنيها لحرية التعبير وبقدر ارتفاع معدلات حرية الصحافة، مشيرة الى ان الولايات المتحدة كدولة حرة ومنفتحة تسعى بفخر الى مساعدة الدول على تطوير وحماية الحريات وتأخذ قضية حقوق الانسان على محمل الجد وترحب بالحوار في قضايا التمييز العنصري والمساواة ويعتبر ذلك احد اهم اسباب عقد هذه الجلسة الحوارية.

وأضافت: نهتم بحقوق الانسان في الكويت والتحديات المختلفة التي تواجهها ونرحب بالمبادرات ونسعى لبناء بيئة من الثقة والاحترام المتبادل بيننا، موضحة ان السفارة الأميركية في الكويت من اكثر السفارات تنوعا من حيث العاملين فيها حيث تضم عاملين من 27 جنسية وهي وسيلة مهمة لمحاربة العنصرية، لافتة الى ان الكويت ستشهد انتخابات برلمانية بنهاية هذا العام، معربة عن املها في ان تكون مشاركة عريضة من قبل النساء والشباب.

ومن جانبها استعرضت الحقوقية الامركية كارولين جيفرسون ممارسة الفصل العنصري في الولايات المتحدة منذ تأسيسها خصوصا لما تتعرض له الاقليات من الاصل الافريقي.

واوضحت ان هناك العديد من الاختلافات بين مكونات الشعب الأميركي وان ما يحدث هو امر معقد، مؤكدة ان هناك ظلما اجتماعيا ممنهجا ضد الاقليات وان الظلم العنصري موجود. ولفتت الى ان الولايات المتحدة لا تزال تصارع هذه النظرة والممارسات العنصرية.

واوضحت ان الجهود التي بذلت للحفاظ على قوانين الحقوق المدنية ومبادئ الدستور الأميركي لا تزال قائمة رغم التراجع الذي تشهده الولايات المتحدة في الحفاظ على الحريات والمساواة.

واشارت الى ان بلدها ستشهد انتخابات رئاسية قريبة آملة ان تسهم في تغيير الاحداث.

واكدت ان المطلوب هو في تغيير الافعال وان على المجتمع المسؤولية للتحلي بالارادة للتغيير لخلق مجتمع متوازن.

ومن جانبها اكدت د. حنان الهاجري ان المجتمع الاميركي متكون من العديد من الاطياف من البشر وانه منذ تأسيس الدولة توجد هناك فوارق بين المواطنين البيض القادمين من اوروبا وذوي البشرة السوداء القادمين من افريقيا.

ولفتت الى انه رغم وصول رئيس اسود الى سدة الحكم الا ان الامر عاد الى ما سبق بعد تولي رئيس ابيض زمام الحكم.

واشارت الى ان الفوراق الموجودة تشمل الوظائف والاجور ومشاريع الكسب حيث ان المواطنين من اصول سوداء يتقاضون ادنى الدخول مقارنة بالموظفين من ذوي البشرة البيضاء كما ان المرأة السوداء تعاني من معناة مزدوجة في المجتمع الاميركي وان السجون الاميركية مليئة بالسود وان ضحيايا القتل في الولايات المتحدة معظمهم من السود.

ودعت الى حوار وطني لتفادي الفصل العنصري الذي تشهده الولايات المتحدة.

وعما تتهم به الكويت من انتشار العنصرية قالت المقارنة غير منطقية بما يحدث في الولايات المتحدة من فصل عنصري وما يحدث في الكويت مع بعض الفئات التي تتعرض للظلم من العمالة الاجنبية، مشيرة الى ان «كورونا» فجرت مساوئ نظام الكفيل والذي وصفته بالنظام الجائر.

واشارت الى ان الحكومة الكويتية ومنذ سنوات تدرس عملية الغاء نظام الكفيل.

ومن جانبه قال د. علي الكندري من جامعة الكويت ان العالم العربي منذ ال 300 سنة الاخيرة يتأثر بالعالم الغربي في تحديد مفهوم الدولة الحديثة رغم ان العالم الغربي خرج من احتكار الكنيسة الى احتكار القومية، منوها الى ان تاريخ الولايات المتحدة مرتبط بنقل العبيد من القارة الافريقية الى الارض الجديدة لخدمة البيض بما يعرف بنظام السخرة.

ولفت الى انه رغم ان معظم هؤلاء من الديانة المسيحية الا ان المجتمع الأميركي لم يتقبلهم بل اسسوا كنائس خاصة بهم ولديهم تجمعات خاصة بهم.

ولفت الى ان مقارنة ما يحدث في الولايات المتحدة بما يحدث مع العمالة الاجنبية في الكويت مقارنة مجحفة، منوها الى ان هناك ابتزارا لبعض الكفلاء للعمالة وان هناك تراخيا بتطبيق القانون ما يؤدي الى التمادي للبعض في استغلال هذه العمالة.

وقال نحن نحتاج الى تعزيز القيم التي تحارب العنصرية من خلال الخطاب الاعلامي وتغيير المناهج التعليمية وعبر الفضاء الالكتروني.

وقال: صحيح ان هناك ممارسات سلبية في الكويت مع بعض الفئات لكنها ارحم بكثير مما يحدث في الولايات المتحدة من تفرقة وقتل لذوي البشرة السوداء.

