وطن النهار

قالت سفارة كوريا الديموقراطية ان 15 اغسطس يصادف الذكرى الـ 75 لتحرير كوريا من الاستعمار الياباني.

وفي كل عام يتذكر الشعب الكوري الرئيس الراحل كيم ايل سونغ وانجازاته في تحرير الوطن الكوري من الحكم الاستعماري الياباني.

وأكدت ان الرئيس كيم ايل سونغ (1912- 1994) تذوق وشاهد بعينيه منذ الطفولة واقع عناء وبؤس الناس تحت وطأة الحكم الاستعماري، الامر الذي ادى الى تشديد عزمه على استعادة الوطن المسلوب، مشيرة الى انه في عام 1925 عندما بلغ 13 من عمره عبر نهر امروك الفاصل بين كوريا والصين متجها الى المنطقة الشمالية الشرقية من الصين بارادة راسخة في تحرير الوطن من االاستعمار الياباني وفي عام 1926 عندما توفي والده مناضل التحريرالوطني بسبب ما تعرض له اثناء النضال من جراح التعذيب وقروح التجمد، ورث الرئيس من والده اربعة اشياء وهي الغايات السامية (بمعنى الصبرو العناد في نضال طويل لتحرير البلد) والعزائم الثلاث (عدم الخوف من الموت جوعا او تجمدا او ضربا) وكسب الرفاق والمسدسين الاثنين.

و اضافت بانه عام 1930 عقد اجتماعا للشباب الوطنيين الكوريين حيث القى خطابا بعنوان «طريق الثورة الكورية» عرض فيه مبادئ فكرة زوتشيه والخط الزوتشي المستقل للثورة الكورية. وأوضحت ان النقطة الاساسية لهذا الخط الثوري تتمثل في ان الشعب الكوري نفسه هو المسؤول عن الثورة الكورية فلا بد من صنع الثورة الكورية اعتمادا على القوة الذاتية للشعب الكوري ووفقا للواقع الكوري.

وذكرت السفارة ان الرئيس اوضح في الاجتماع ان المهمة الرئيسة للثورة الكورية هي اسقاط الامبريالية اليابانية وتحرير البلد وتصفية النظام الاقطاعي وتحقيق الديمقراطية وانه من الضروري لم شمل جميع الكوريين تحت راية مقاومة الامبريالية اليابانية وتأسيس الحزب بشكل مستقل، مشيرة الى انه على هذا الاساس اعلن الرئيس تأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري ضد الاستعمار الياباني عام 1932 وقاد النضال المسلح ضد الحكم الاستعماري الياباني حيث قام بتوسيع صفوف المناضلين الثوريين واستنفار الشعب الكوري الى حرب مقاومة وطنية شاملة حتى دحر الامبريالية اليابانية وحرر كوريا في 15 اغسطس عام 1945.

وقالت السفارة ان الرئيس كيم ايل سونغ كتب عن تفاصيل حرب التحرير المسلح ضد الاستعمار الياباني في مذكراته من 8 مجلدات بعنوان «في دوامة القرن»، مؤكدة بان تحرير كوريا كان حدثا عظيما في فتح طريق مصير الشعب الكوري فمنذ الاستقلال قاد الرئيس مسيرة التنمية حتى حول كوريا الى دولة مستقلة تماما في السياسة والاقتصاد والدفاع الوطني. واشارت السفارة الى ان الشعب الكوري يتذكر بمناسبة حلول عيد التحرير انجازات البطل القومي الرئيس كيم ايل سونغ والشهداء الثوريين الذين قدموا تضحيات جسام لتحرير البلاد ويقف اجلالا واحتراما لروحهم الثورية السامية مؤكدة بان الشعب الكوري كله ثقة في استكمال قضية بناء دولة اشتراكية قوية تحت قيادة الرئيس كيم جونغ وون الحكيمة وفقا لامنيات الرئيس الراحل والشهداء الثوريين الاوائل.

