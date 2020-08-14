وطن النهار

أكد السفير المصري لدى البلاد طارق القوني ان لجنة الانتخاب بالسفارة اتمت بنجاح الجولة الأولى لعملية تصويت المصريين المقيمين بالكويت فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، موضحا ان السفارة استقبلت مظاريف التصويت خلال الفترة من 9 الى 12 أغسطس الحالي وأعقبها فرز الأصوات وحصر النتائج وارسالها الى الهيئة الوطنية للانتخابات وفقا للاجراءات المتبعة.

وأشاد القوني بالاقبال الملحوظ من ابناء الجالية على التصويت في الانتخابات على الرغم من الظروف الراهنة المرتبطة بجائحة «كورونا»، مضيفا ان ذلك يؤكد المكانة المتميزة للجالية التي تأتي في صدارة جالياتنا في الخارج فيما يخص المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، كما اثنى على حرص ابناء الجالية على الانخراط في كل ما يتعلق بقضايا الوطن ومصالحه.

ونوه الى ان الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ يتضمن عقد جولة ثانية - في حالة الاعادة- خلال الفترة من 6 الى 7 سبتمبر المقبل على ان يستمر استقبال المظاريف حتى يوم 9 سبتمبر وذلك لاتاحة وقت مناسب لوصول الأصوات كما حدث بالجولة الأولى، ودعا ابناء الجالية الى متابعة موقع الهيئة الوطنية للانتخابات للوقوف على المستجدات في هذا الخصوص.

وأعرب القوني عن تقديره للتعاون والتنسيق بين السفارة والسلطات الكويتية والذي كان له ابلغ الأثر في تسهيل العملية الانتخابية.

