وطن النهار

اصدرت وزارة التربية تعميما خاصا بالخطة الإرشادية للعودة إلى الدوام المدرسي على جميع المناطق التعليمية والإدارات المدرسية، مشددة على اهمية تجهيز غرفة عزل في حالة اكتشاف مصاب بفيروس كورونا.

واكدت الوزارة في خطتها الذي حصلت «النهار» على نسخة منها، ضرورة الالتزام بعمل خطة إجراء لتتبع الحالات المخالطة ومنع خروج إي معلم او اداري خلال الدوام الرسمي وفي حال خروجه لأي سبب لا يسمح له بالدخول مجددا في نفس اليوم الا بعد استبدال ملابسه واخضاعه مرة اخرى للفحص الطبي المتعارف عليه من حيث قياس درجة الحرارة وإلزامه باستخدام الكمام والقفازات الطبية. واشارت الى اهمية تجهيز استمارات تتضمن بيانات الافصاح عن الوضع الصحي والسفر لجميع المعلمين والكوادر إضافة إلى وضع توجيهات واضحة لموظفي الحراسة والمسؤولين عن النظافة لضمان التزامهم بالتدابير ووضع الملصقات التوعوية فضلا عن فتح النوافذ للتهوية الطبيعية ووضع جدول بفواصل زمنية لدخول وخروج دفعات المعلمين.

ودعت الى الالتزام بإتمام اعمال الصيانة بعد ساعات الدوام الرسمي، بالاضافة الى رصد أسماء وأرقام هواتف وتاريخ الزيارة لجميع الكوادر والزائرين والطلبة عبر تجهيز سجل يتضمن جميع هذه البيانات وتحديثه يوما بعد يوم.

من جانب اخر، تفقد وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي، ستوديوهات المنصة التعليمية امس للوقوف على مدى الاستعداد لتصوير الحلقات العلمية للعام الدراسي الجديد 2020/2021 والاطلاع على عملية سير تسجيل المواد التعليمية، معربا عن شكره جهود جميع القطاعات المشاركة بالمنصة والتواجيه الفنية والمعلمين. من جانبها، كشفت الموجه العام للاجتماعيات ايمان السويحل، عن البدء في تصوير الحلقات العلمية للمناهج الدراسية، مشيرة الى انه تم العمل في 6 استديوهات للتصوير.

وقالت انه تم تصوير حلقات تعليمية لجميع المراحل التعليمية من المرحلة الإبتدائية الى المرحلة الثانوية حيث بدأ التصوير لمادة علم النفس و الفلسفة وتاريخ الكويت، مثنية على دور الموجهين و المعلمين و رؤساء الاقسام وجميع الإدارات في وزارة التربية على جهودهم المبذولة في تصوير الحلقات العلمية.

