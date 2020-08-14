وطن النهار

وجه النائب بدر الملا سؤالاً الى وزير التربية وزير التعليم العالي طلب فيه تزويده بجميع اسماء اعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات التجارية ممن يحملون درجة استاذ دكتور وبصورة قرار تشكيل لجنة الترقيات بالكلية للعام الدراسي 2019/2020 بالاضافة الى اي قرارات اخرى بهذا الصدد مع بيان مدى اتفاق هذا التشكيل مع اللوائح والقرارات الخاصة بهذا الشأن.

واستفسر هل تم اخطار اعضاء هيئة التدريس بالكلية ممن هم بدرجة استاذ دكتور للمشاركة في اعمال لجنة الترقيات بالكلية للعام الدراسي 2019/2020؟ واذا كان الجواب بالايجاب يرجى تزويدنا بصور من هذه الكتب. واضاف: يرجى تزويدي بجميع الترقيات التي عرضت على لجنة الترقيات بالكلية للعام الدراسي 2019/2020. وختم بقوله هناك شكوى مقدمة ضد ترقية رئيس قسم المحاسبة السابق في كلية الدراسات التجارية، يرجى بيان ما قامت به الهيئة حيال هذه الشكوى وهل تم ايقاف ترقية المذكور مع تزويدي بجميع اوراق الشكوى واعمال التحقيق؟

